El salari brut a Catalunya creix un 4,2% i se situa a tocar dels 30.000 euros

Durant l'any 2023, el salari brut anual mitjà a Catalunya va assolir els 29.978,69 euros, el que representa un augment del 4,2% respecte a l'any anterior, segons revela l'Estadística anual d'estructura salarial publicat aquest dimecres. Cal destacar que les dones van experimentar un creixement salarial superior amb un 6,2%, situant-se en 27.240,93 euros, mentre que el dels homes va incrementar un 2,6%, arribant als 32.721,58 euros. Tot i aquesta millora, la bretxa salarial entre gèneres encara persisteix en el mercat laboral català.

L'estudi també mostra que el guany per hora es va situar en 19,01 euros de mitjana, representant un increment del 3,2% en comparació amb el 2022. Per sectors econòmics, la indústria lidera el rànquing salarial a Catalunya amb 34.122,92 euros anuals, seguida pel sector serveis amb 29.293,14 euros i la construcció amb 27.733,41 euros. Aquestes dades confirmen la tendència històrica on el sector industrial ofereix les millors remuneracions.

Diferències segons tipus de contracte

L'anàlisi per tipus de contracte mostra disparitats significatives. Els treballadors amb contracte indefinit van percebre un salari brut anual de 30.419,11 euros durant el 2023, un 4,3% més que l'any anterior. En canvi, els professionals amb contracte temporal van experimentar una disminució de l'1,1%, rebent 25.343,74 euros anuals. Quant al guany per hora, els assalariats amb contracte indefinit van obtenir 19,13 euros, mentre que els temporals van percebre 17,56 euros.

Salaris per franges d'edat

Les dades de l'estadística revelen també diferències notables segons l'edat dels treballadors. El col·lectiu de majors de 55 anys va registrar el salari més elevat amb 33.304,09 euros anuals i l'increment més significatiu (7,2%). A l'altre extrem, els menors de 25 anys van percebre 15.639 euros, la remuneració més baixa tot i haver crescut un 4,2%. Les franges intermèdies mostren una progressió ascendent: de 25 a 34 anys (25.879,12 euros), de 35 a 44 anys (30.572,04 euros) i de 45 a 54 anys (32.359,07 euros).

Metodologia de l'estudi

L'Estadística anual d'estructura salarial té com a objectiu principal conèixer el guany brut anual mitjà per treballador. Es nodreix principalment de l'Enquesta anual d'estructura salarial, operació realitzada per l'INE amb periodicitat anual, i l'Enquesta d'estructura salarial, de periodicitat quadriennal. L'Idescat s'encarrega d'ampliar els resultats per a l'àmbit català, classificant les dades segons variables sociodemogràfiques i factors relacionats amb l'ocupació, cosa que permet estudiar la desigualtat en els salaris a Catalunya.