Banc Sabadell considera que la venda de TSB encareix l’opa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va afirmar ahir que la venda de la seua filial britànica TSB encareix l’opa que ha llançat el BBVA i augmenta el valor de l’entitat catalana.

“Fa que l’opa sigui més difícil o que hagi de tenir un preu més car”, va afirmar González-Bueno en una roda de premsa per explicar aquesta operació. “Si abans consideràvem que el preu (ofert pel BBVA) era insuficient, ara ho és probablement una mica més”, va assenyalar el directiu, que va subratllar que la venda “augmenta el valor del banc”.

El Banc Sabadell va decidir ahir vendre TSB a Santander UK per un valor màxim de 3.400 milions d’euros i pagar als seus accionistes un dividend extraordinari de 2.500 milions d’euros en el primer trimestre del 2026.

D’altra banda, BBVA i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es troben en un diàleg per acabar d’esbossar el fullet de l’opa sobre Banc Sabadell, que previsiblement es completarà aquest mes, amb l’opció que BBVA presenti un suplement més endavant per incloure qualsevol impacte per la venda de TSB.

El Parlament, contra l’opa

D’altra banda, el Parlament va aprovar la proposta de resolució d’ERC que rebutja l’opa del BBVA al Banc Sabadell. Junts, ERC, els Comuns i la CUP van votar-hi a favor (62), el PSC es va abstenir (42), i PPC, Vox i Aliança Catalana van votar-hi en contra (26).

La resolució rebutja la concentració bancària, i “considera necessari” que el Govern espanyol denegui l’autorització de l’opa.