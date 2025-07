L’atur descendeix un 1,5% al juny a Lleida i es creen més de 5.200 nous llocs de treball

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

L’atur ha descendit a la província de Lleida un 1,52 per cent al juny finalitzant el mes amb 15.188 aturats, 234 menys que al maig. En un any, les llistes dels serveis d’ocupació de la província s’han reduït un 3,53%, amb 555 parats menys, segons les dades publicades ahir pel ministeri de Treball.

Quant a la creació de llocs de treball, durant el mes de juny ha estat el territori de Catalunya on l’afiliació ha crescut amb més intensitat per l’augment al sector agrari i al comerç.

D’aquesta forma, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social de la demarcació va augmentar en 5.259 persones, un 2,47% més i ha arribat fins als 218.427 empleats. En comparació amb el mateix mes de fa un any, l’increment ascendeix a 3.129 persones, un 1,45% més.

Dels 15.188 aturats a la província de Lleida, 6.164 són homes i 9.024 són dones. A més, de tots els parats, la majoria es concentren al sector serveis (9.990), la indústria (1.392), l’agricultura (1.125) i la construcció (1.074).

Durant el mes de juny tots els sectors laborals a la província han reduït el nombre d’aturats. Així, han sortit de les llistes de l’atur un total de 242 persones del sector serveis, 13 de l’agricultura, 10 de la indústria i 19 de la construcció. En canvi, els que no tenien feina anterior van registrar 50 persones, fins a les 1.607.

Pel que fa als contractes, al juny se n’han firmat 17.276 a Lleida gràcies al creixement de la contractació temporal. En total, les firmes laborals són 2.678 més que al maig (+18,34%) i 1.484 més que fa un any (+9,40%). Així, per tipologies, s’han formalitzat 8.296 contractes indefinits (+1,55%) i 8.980 contractes temporals (+39,68%).

D’altra banda, l’atur ha baixat a Catalunya en 4.435 persones al juny (-1,39%) respecte al maig, al descendir un 1,9% el mes anterior, i el nombre total d’aturats se situa ara en els 315.084.

Segons el ministeri de Treball, l’atur ha disminuït en 9.882 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,04%) a Catalunya.

A l’Estat

A l’Estat, l’atur registrat ha baixat en 48.920 persones al juny en relació amb el mes de maig (-2%), a causa, sobretot, del sector serveis, que va concentrar una mica més de tres quartes part del descens de l’atur.

Després de la caiguda de juny, el nombre total d’aturats se situa en les 2.405.963 persones, la seua menor xifra en un mes de juny des del 2008, segons va subratllar el ministeri, que va remarcar que l’atur baixa el sisè mes de l’any en tots els sectors, a totes les comunitats autònomes i en totes les franges d’edat.

Així mateix, el descens de l’atur registrat el mes passat és una mica superior a la caiguda del juny del 2024 (-46.783 aturats), però inferior a la del juny del 2023.

Treball assegura que “el mercat laboral català és sòlid”

El departament de Treball va celebrar les “dades històriques” del juny amb 3,9 milions d’ocupats. “Les dades posen en evidència un fet incontestable: l’economia i el mercat català són sòlids”, va dir el secretari de Treball, Paco Ramos.

Al seu torn, UGT i CCOO de Catalunya van destacar que les bones dades de l’atur i d’afiliació s’han de traduir en “millores immediates” com la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, una mesura que, segons el sindicat liderat per Camil Ros, beneficiaria 7 de cada 10 treballadors. CCOO veu “del tot imprescindible” que s’aprovi aquesta mesura per afavorir la conciliació laboral i personal i va afirmar que no perjudicaria la solidesa de l’economia “sinó que la beneficiaria”.Per la seua banda, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, va afirmar que les dades d’afiliació del juny “corroboren un alentiment progressiu” del creixement de Catalunya.