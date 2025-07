La firma Igan de Torrefarrera va facturar 94 milions el 2024

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Distribuciones Igan, empresa ubicada a Torrefarrera i dedicada a la distribució i representació de marques de begudes alcohòliques i licors per a la venda a majoristes, va tancar l’any passat amb una facturació consolidada de 94 milions d’euros, un 11 per cent més que durant l’exercici anterior, segons va informar el diari Cronicaglobal. La firma, que va nàixer com una petita empresa familiar dedicada al transport local l’any 1983, compta amb 10 delegacions i és present en mig centenar de països de tres continents. I és que les vendes a l’exterior representen la meitat dels seus ingressos. Per poder atendre l’actual demanda i augmentar la seua capacitat productiva per poder donar resposta a les necessitats futures, l’empresa va invertir durant l’any passat 4,1 milions d’euros a engegar una gran nau industrial a Torrefarrera, on s’ubica la seu central. Igan ocupa a les seues instal·lacions al municipi mig centenar de persones. Amb una cartera de productes que comprèn tres milers d’ensenyes nacionals i internacionals, la companyia gestiona anualment 7.500 comandes i transvasa 4.000 camions. A més, a part de la distribució de marques de tercers, també gestiona el seu propi dipòsit duaner, que els permet emmagatzemar mercaderia extracomunitària o de la UE amb beneficis per a l’exportació lliures d’impostos i aranzels. La firma és proveïdora de botigues duty-free que venen productes lliures d’impostos i que estan disponibles en aeroports i punts de control fronterers. Així mateix, també subministren productes al personal amb privilegis diplomàtics que treballa en ambaixades estrangeres.

Tres societats filials

El grup comprèn tres societats filials dedicades a la mateixa activitat que la seua matriu. Es tracta de Magnifique Brands, ubicada a les instal·lacions de Torrefarrera; Sundland Duty Free, censada a Ceuta, i Comercial Sant Marc, domiciliada a Andorra. En total Igan comptabilitza uns actius de 42 milions d’euros i uns recursos propis de 10,9 milions d’euros.