El SEPE busca sortir del col·lapse

La situació per als sol·licitants de la prestació de l’atur en el Servei Públic d’Ocupació (SEPE) continua estancada. Aconseguir una cita és una odissea i els sol·licitants denuncien que poden tardar “setmanes” a aconseguir-la. A més a més, amb la reducció d’atenció al públic a l’estiu encara va camí d’empitjorar.

Segons dades del SEPE, al juny les oficines de Lleida (Lleida, Tàrrega, Balaguer, Tremp, Solsona, la Seu d’Urgell i Vielha) van oferir 3.523 cites i en van atendre 3.010, i es remarca que 485 persones no s’hi van presentar malgrat tenir cita. El sistema de cites es gestiona de manera que hi hagi hores disponibles per a l’endemà depenent del personal, per la qual cosa normalment hi ha alguna disponibilitat a primera hora per reservar cita.

Tanmateix, no tothom té aquesta sort. La falta de disponibilitat de cites es deu, principalment, a un dèficit de personal, un problema generalitzat a tot l’Estat. “A les oficines de Lleida la Relació de Llocs de Treball no arriba al 50% de personal”, assegura Sílvia Faja, secretària de l’administració estatal per UGT.

La principal raó que faltin treballadors en el SEPE són les condicions laborals, segons els sindicats.

El salari dels funcionaris de l’administració general estatal és més baix que el de l’autonòmica o local i a Lleida, a més, la plantilla no és estable, ja que moltes de les persones que aconsegueixen la plaça són de fora i habitualment la rebutgen o es queden poc temps, per la qual cosa “la rotació és massa freqüent”, argumenta Josep Antoni Moreno, responsable de CCOO a l’administració estatal de Lleida.

Una de les solucions proposades per augmentar la disponibilitat és agendar cites també a la tarda.

Els treballadors tenen la possibilitat d’ampliar la seua jornada laboral per garantir l’atenció de manera “voluntària i reversible”.

Tanmateix, Moreno adverteix que “a més d’atendre cal gestionar els expedients”, una cosa que fan de vegades els empleats a la tarda.

No aconseguir la cita a temps pot portar a perdre la prestació per no complir amb els terminis i posa en una situació límit gent en el llindar de la pobresa. En altres àmbits de l’administració, afectats han denunciat compravenda il·legal de cites per saltar-se les esperes. Hi ha qui apunta que també succeeix a les sol·licituds per a la prestació d’atur en el SEPE.

“Les càrregues de treball són més elevades que en altres províncies de fora de Catalunya”, assegura Faja (UGT), que subratlla que molts treballadors fan “tasques de superior categoria per garantir el servei”.

D’altra banda, la implantació al novembre del programa ALMA ha comportat considerables retards en el funcionament i els funcionaris s’han de “formar fora del seu horari laboral”.

Recentment s’ha establert un nou sistema perquè els empleats puguin gestionar “expedients d’altres províncies” per descarregar de treball les localitats més saturades.

Lleida, segona província amb menys personal, segons sindicats

Segons CCOO, Lleida és la segona província catalana en pitjor situació per falta de treballadors en el SEPE. A les oficines de localitats petites es nota més l’absència de personal, com en el cas de Vielha, que si s’acumula personal de vacances i de baixa pot arribar a “tenir un sol treballador atenent”, comenta Moreno (CCOO).