Consum intern, serveis i inversió impulsen el PIB català el 2024

El consum intern, els serveis i la inversió van impulsar el creixement del producte interior brut (PIB) català el 2024, que va créixer un 3,6% interanual, quatre dècimes per sobre del conjunt de l’economia espanyola (3,2%) i va quadruplicar el de la zona euro (0,9%). És la principal conclusió de l’Informe anual de l’economia catalana que van presentar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa i la consellera d’Economia, Alícia Romero. L’informe subratlla “el patró de creixement equilibrat” que va tenir el PIB català el 2024, amb aportacions positives de tots els sectors econòmics. En aquest sentit, els serveis van ser el sector amb un creixement més gran, amb el 4,1% i un “dinamisme generalitzat en totes les seues branques”, mentre que la indústria va créixer un 3,9 per cent; l’agricultura, un 4,2% i la construcció un 1,7%. L’economia catalana va recuperar el 2024 els valors previs a la pandèmia i el PIB per càpita es va situar un 6,7% per sobre de 2019 en termes constants, és a dir descomptant l’efecte de la inflació.

De cara a aquest any, les últimes previsions de la conselleria d’Economia passen per un creixement del PIB del 2,6%, “per sobre de les economies del seu entorn”, mentre que el 2026 l’augment previst és del 2%.

Durant la presentació, Illa va alertar que l’habitatge pot ser un “coll de botella i un llast” per al creixement si “no ho abordem adequadament”. També va criticar les “actituds molt egoistes i egocèntriques de les economies més importants d’Europa”. “Pensen tan sols en ells i generen problemes importants a resoldre”, va asseverar.