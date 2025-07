Trump dona de temps fins a l’1 d’agost per a l’acord dels aranzels

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, tenia previst firmar ahir una ordre executiva que retardarà a l’1 d’agost el termini inicial de 90 dies concedit als països per arribar a nous acords aranzelaris, i que expirava demà dimecres, segons va avançar la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Hores abans, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, va apuntar que els aranzels “recíprocs” entrarien en vigor a començaments d’agost en aquells països amb els quals els EUA no haguessin assolit un acord comercial. L’anunci de Washington va arribar en plena negociació amb la Comissió Europea, que ahir va afirmar que hi ha “avenços” en les converses a nivell tècnic i polític per aconseguir un “principi d’acord” abans de demà, quan inicialment acabava la treva aranzelària. El bloc comunitari va evitar així valorar el nou marge fixat pels EUA per aplicar els nous recàrrecs. Brussel·les, l’equip negociador del qual parla en nom dels 27 en política comercial, va informar divendres passat els Estats membres de l’avenç de les converses sense que transcendissin detalls, tot i que es dona per fet que la possibilitat d’un acord per a aranzels zero ja no és a sobre de la taula perquè els Estats Units insisteixen a mantenir gravàmens clau. La cap de l’Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va admetre, tanmateix, que veia “impossible” arribar a un acord “en detall” en les pròximes hores. El portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill, va avisar que les negociacions es troben en una fase “sensible” i que els negociadors treballen “dur” per a un acord amb el qual “tots guanyin”, malgrat que va afirmar que continuen pressionant perquè es posi fi a la guerra comercial.

Els EUA intenten vetar acords

El president dels EUA, Donald Trump, amenaça ara d’imposar un aranzel del 10% addicional a qualsevol país que s’alineï amb el que va qualificar ahir de “polítiques antinord-americanes” dels BRICS, els líders reunits al Brasil dels quals van condemnar diumenge les sancions i els aranzels emprats com a eina política. Després de l’amenaça, el Govern de la Xina va recalcar que no busquen una “confrontació” amb els EUA i Rússia hi va restar importància. “Ja hem vist afirmacions similars”, va afirmar portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Primers avisos per carta de l’aplicació de taxes

El president dels EUA, Donald Trump, va avisar ahir per carta el Japó i Corea del Sud que a partir de l’1 d’agost els béns importats des d’aquests dos països seran gravats amb aranzels del 25%, que podrien incrementar-se un altre 25% si decideixen augmentar els seus sobre productes nord-americans. Trump ja va avisar que enviaria cartes per informar de la imposició de taxes.