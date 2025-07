El Govern central treballa per instaurar la jubilació “reversible”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez Corujo, va assenyalar ahir que el Govern de l’Estat està treballant en la jubilació “reversible” per incentivar que persones que ja s’han jubilat puguin tornar a treballar. Suárez va dir que aquesta reforma ja era a sobre de la taula del ministeri de Seguretat Social i que en origen es deia jubilació flexible, però ara s’ha rebatejat com reversible.

Va afirmar que ja s’havia plantejat a la Taula del Diàleg Social en la qual es reuneixen sindicats i patronal i hi havia el compromís de començar a tramitar-lo com un projecte legislatiu.

Va assenyalar a més que aquest retorn a l’ocupació ja està recollit a la legislació, però mitjançant una normativa inclosa en un decret del 2002 que la fa “molt restrictiva” i “molt poc atractiva”. “Creiem que hi ha un marge important per establir incentius”, va postil·lar.

Va manifestar que a partir de la reforma per regularitzar i compatibilitzar millor el treball i la pensió, les jubilacions demorades ja representen l’11,4% del total de les noves altes, davant del 4,8% que suposaven el 2019. Com a resultat, l’edat mitjana d’accés a la jubilació se situa en 65,2 anys, davant dels 64,4 anys del 2019 i només des de començament d’any, el creixement interanual davant l’acumulat el maig del 2024 mostra un creixement del 25,3% per a les jubilacions demorades. Així mateix, va dir que del total que sol·liciten acollir-se a aquesta modalitat, el 75% són autònoms i, al seu torn, el 81% són homes.