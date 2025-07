Premier Pigs controla amb IA i sensors el que mengen i beuen els seus porcs

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’empresa Premier Pigs, que mai no ha mogut la seu fiscal de Lleida malgrat els seus trasllats societaris dels últims anys, s’està situant entre les pioneres en la incorporació de la IA (intel·ligència artificial) a la ramaderia, cosa que li permet monitorar quant mengen i quant beuen els seus porcs i controlar la granja a distància mitjançant tecnologia.

L’empresa Premier Pigs, una de les principals del potent complex ramader que opera a Ponent i la Franja, controla mitjançant un programa d’IA (intel·ligència artificial) el que mengen i beuen els seus porcs. La firma de porcí, que se situa així com a pionera en el desplegament de sistemes de programació avançada en els processos de criança del bestiar, aplica un sistema de sensorización, monitoratge i dosificació automatitzada en el consum d’aigua i pinso.

I té en fase de desenvolupament, però encara no operatiu, un sistema basat en la identificació individual dels animals mitjançant cròtals electrònics que activi els dosificadors de pinso i d’aigua i permeti controlar el consum de cada un per, a partir d’allà, gestionar-ne el procés d’engreixament.

La penetració de la IA i la programació avançada és encara incipient en el sector ramader, on altres empreses com Agropecuaria Montgai, que opera en el sector del boví, estan explorant aplicacions de millora del maneig a base de motoritzar el moviment dels seus vedells.

“Les granges es construeixen amb tot sensoritzat”, apunten. Això inclou, a més de plaques fotovoltaiques per alimentar-les, finestrals que s’obren i tanquen automàticament en funció dels mesuraments de temperatura, humitat, vent, partícules d’olor i CO2, taulers de control a la mateixa granja (als quals estudien dotar d’una IA predictiva) i una app mòbil que permet a cada granger operar dins dels intervals que l’empresa estableix.

L’empresa ha desplegat un ampli programa de tecnificació que li permet, en combinació amb una sèrie de pautes de sanitat i bioseguretat, assolir uns elevats resultats econòmics: el grup Premier Pigs factura en el seu conjunt 400 milions d’euros anuals després d’enviar a l’escorxador més d’un milió de porcs a l’any amb un sistema de gestió que combina l’autoproveïment de garrins amb algunes particularitats en el maneig dels temps del bestiar i l’atenció al benestar animal. “Com menys pateix un animal, més bé es desenvolupa”, indiquen les mateixes fonts.

Premier Pigs gestiona una cabana de més de 70.000 verres pròpies amb les quals proveeix més de 500.000 places d’engreix (30% pròpies i 70% integrades) en les quals, en diversos cicles, produeix entre un i dos milions d’animals que cada any envia a sacrificar.

L’experiència a les granges de verres els permet enviar un garrí més desenvolupat i fort al cicle de creixement i redueix les baixes i patologies.

Juntament amb el maneig de bestiar propi, l’empresa produeix en dos fàbriques de pinso, una als Alamús i una altra a Bujaraloz, tot l’aliment que consumeixen els seus animals. “Intentem dependre el mínim possible de fora, i produïm tan sols el que ens menjarem”, apunten.

Aquesta cabanya es menja mig milió de tones de pinso a l’any, part de la matèria primera de les quals procedeix de les més de 3.500 hectàrees pròpies i d'altres que conreen agricultors locals i compra la resta a proveïdors externs.

“Preveiem optimitzar els recursos per augmentar la productivitat”

El grup Premier Pigs té una de les claus del seu model de negoci en l’eficiència que li permet l’autoproveïment, tant en la producció de garrins com en la de pinso per al procés de criança i engreixament, i una altra en l’aplicació de solucions tecnològiques en els processos productius. “Preveiem que en un futur pròxim podrem optimitzar més els nostres recursos i augmentar la productivitat”, expliquen fonts de l’empresa, que té flancs de creixement en els quals ara com ara no opera com el sacrifici dels animals i la transformació de les carns i l’aprofitament dels purins.