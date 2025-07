La UE, a l’espera de la carta de Trump amb els aranzels

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Unió Europea està disposada a ajornar l’entrada en vigor de les represàlies comercials contra els Estats Units “si és necessari” per continuar negociant un acord amb l’administració de Donald Trump. Així ho va afirmar ahir el portaveu de la Comissió Europea pel Comerç, Olof Gill, després que Trump hagi avisat d’un anunci imminent sobre els aranzels que aplicarà en el grup comunitari a partir de l’1 d’agost. La suspensió del paquet de represàlies que Brussel·les té preparat acaba el proper 14 de juliol i, per tant, les mesures haurien d’entrar en vigor a partir de dimarts a mitjanit.

Amb l’esperança d’arribar a un acord amb el republicà, la UE no va replicar a cap dels aranzels imposats per Trump, que va deixar en suspens els aranzels més alts del 20%. Tanmateix, continua aplicant aranzels del 50% en l’acer, l’alumini i el coure, del 25% als cotxes i del 10% en totes les importacions de la UE.

En aquests moments, la Unió Europea disposa de dos paquets de contramesures aranzelàries, encara que ambdós es mantenen en standby a l’espera de com avancin les converses amb els EUA. La primera bateria –aprovada pels estats membres i que és la que ha d’entrar en vigor el dia 15 de juliol– es va anunciar el mes d’abril passat en resposta als aranzels de Trump del 25 per cent –ara del 50 per cent– contra les importacions d’acer i alumini procedents de la UE.

Segons les dades facilitades llavors per l’executiu comunitari, el paquet suma aranzels per valor de prop de 21.000 milions d’euros. El segon paquet és una resposta als anomenats “aranzels recíprocs”. Aquesta bateria contempla gravàmens a més de 6.000 articles nord-americans i es calcula que tindria un impacte econòmic d’uns 95.000 milions d’euros.

La Casa Blanca representa el president com a ‘Superman’

La Casa Blanca va publicar dijous al seu compte d’Instagram una imatge del president nord-americà, Donald Trump, vestit com a Superman i acompanyat de les paraules Truth (veritat), Justice (justícia) i la frase The American Way (a la manera nord-americana). La publicació, que acumulava ahir més de 132.000 m’agrades i 32.000 comentaris, mostra Trump abillat amb la disfressa del mític superheroi i una descripció que diu “El símbol de l’esperança”. El passat 2 de maig, Trump va publicar al seu compte de Truth Social una imatge vestit com a papa.