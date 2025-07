CaixaBank ja permet fer transferències per Bizum a Itàlia, Portugal i Andorra

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Bizum fa un pas endavant en la internacionalització dels seus serveis a través de CaixaBank, que ja permet realitzar transferències cap a Itàlia, Portugal i Andorra amb la mateixa facilitat i rapidesa que caracteritza a les operacions nacionals. Aquesta novetat, anunciada per l’entitat financera dimarts passat mitjançant un comunicat oficial, suposa un avenç significatiu en l’evolució dels sistemes de pagament digitals espanyols.

La nova funcionalitat s’ha desenvolupat dins del marc del projecte EuroPA (European Payments Alliance), una iniciativa que busca facilitar els pagaments transfronterers entre aproximadament 50 milions de clients bancaris a tot el continent europeu. De moment, els sistemes de pagament que estan impulsant aquesta interconnexió són Bizum (Espanya i Andorra), Bancomat Pay (Itàlia) i MB WAY (Portugal), encara que es preveu que en els propers mesos s’incorporin Polònia i els països nòrdics a aquesta aliança estratègica.

El procediment per realitzar aquestes transferències internacionals manté la simplicitat característica de Bizum: l’usuari únicament ha de seleccionar el contacte des de la seua agenda o introduir manualment el número de telèfon del destinatari, indicar l’import a enviar, i els diners estaran disponibles de forma immediata en el compte de destí. CaixaBank assegura que totes les operacions realitzades dins del projecte EuroPA compten amb els mateixos estàndards de protecció i fiabilitat que ja coneixen els usuaris habituals del servei a Espanya.

Revolut , cap al ' Bizum europeu'

Mentre CaixaBank i Bizum avancen en aquesta direcció, altres actors del mercat financer també estan desenvolupant les seues pròpies solucions per a pagaments transfronterers. Revolut, un dels neobancs més populars a nivell mundial amb més de 60 milions d’usuaris a més de 160 països, prepara el seu propi "Bizum europeu" que estaria disponible abans de finalitzar el 2025.

Fundat el 2015 per Nik Storonsky i Vlad Yatsenko, Revolut va nàixer com a alternativa digital a la banca tradicional, centrant-se principalment a facilitar pagaments internacionals i oferir una aplicació completa per a la gestió financera personal. L’entitat està regulada pel Banc de Lituània i el Banco Central Europeo, a més de trobar-se sota la supervisió del Banc d’Espanya, el que atorga un nivell de seguretat important als seus usuaris.