UGT i CCOO reclamen a Lleida la reducció de jornada laboral

UGT i CCOO de les Terres de Lleida han protagonitzat aquest matí una mobilització conjunta davant la seu de Coell per exigir la reducció de la jornada laboral i reclamar el desbloqueig de diversos convenis col·lectius que porten anys pendents de negociació. Les organitzacions sindicals han carregat contra la patronal per utilitzar la reforma horària com excusa per frenar acords ja firmats, i han criticat el paper dels partits conservadors, tant en el Parlament com en el Congrés, per obstaculitzar el que consideren una demanda majoritària de la ciutadania.

Joana Amor, secretària general d’UGT de Lleida, ha denunciat que “els treballadors i treballadores necessiten un conveni digne” i ha exigit que es tanquin ja negociacions “encallades des de fa anys”. Amor ha defensat també la necessitat d’avançar en la reducció de jornada: “No demanem treballar-ne menys, sinó treballar amb qualitat. Ser més hores al despatx no significa ser més productiu”, ha afirmat, recordant que mesurades com la pujada del SMI o la reforma dels contractes també van ser rebudes amb escepticisme per part d’alguns sectors, i tanmateix han demostrat la seua eficàcia en la millora de l’ocupació.

Per la seua part, Pere Sánchez, secretari general de CCOO a Lleida, ha assegurat que la demanda sindical respon “a una necessitat d’equilibri entre progrés econòmic i benestar laboral”. Ha criticat que la patronal es negui a negociar convenis emparant-se amb la incertesa sobre la reducció horària: “No ho podem permetre. Tenim un acord de negociació col·lectiva firmat el 2023 que preveu un increment salarial del 3% més un 1% vinculat a l’IPC. Això ha de complir-se, independentment del debat sobre la jornada.”

Sánchez ha subratllat que la reducció de jornada també és una qüestió d’igualtat i conciliació: “La càrrega de cures recau principalment en dones, moltes d’elles migrants, i això ha derivat en una mercantilització precària de les tasques de cura. Tenir més temps per a un mateix i per cuidar ha de formar part d’un model de vida més digne”.

Ambdós líders sindicals han apuntat que estan disposats a negociar el “com” aplicar la reducció horària, especialment en sectors amb moltes petites i microempreses, proposant mesures com una aplicació progressiva o rebaixes fiscals. Tanmateix, han deixat clar que no acceptaran discutir el “què”: “La reducció de jornada no es negocia, s’implementa”, ha insistit Sánchez, que ha recordat que el 75% de la població recolza aquesta mesura.

Els sindicats esperen que el Govern central reprengui la reforma el setembre, com va anunciar la vicepresidenta segona de l’Executiu. Fins aleshores, asseguren que continuaran mobilitzats per defensar el que consideren un “canvi estructural i transformador” al món del treball.