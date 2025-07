Les pedregades dels darrers mesos marquen la collita de fruita de llavor, que es manté en la mitjana dels darrers anys

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La collita de poma i pera arriba enguany marcada per les pedregades dels darrers mesos que, en part, faran que la producció es mantingui en la mitjana dels darrers cinc anys, segons les previsions que Afrucat i el Departament d'Agricultura han presentat aquest dimarts. En total, es preveu collir 260.790 tones de pomes i 107.730 tones de peres, unes xifres que encara no arriben al potencial productiu dels arbres, però que de mica en mica deixen enrere els efectes de la sequera dels darrers anys. A més, enguany destaca la recuperació de la producció de la pera, que augmenta un 47% respecte de la mala campanya de l'any passat per la falta de floració dels arbres. Pel que fa a la qualitat de la fruita, es preveu bona i de bona mida.

La campanya de fruita de llavor ve marcada per la desena d'episodis de pedra que han afectat els fruiters, segons ha explicat el director general d'Afrucat, Manel Simon, que ha afegit que, malgrat els danys han fet perdre tota la collita en algunes finques, en una altra gran part s'ha pogut salvar per l'aclarida posterior que s'ha fet als arbres. Simon també ha alertat que si les pedregades haguessin caigut al juliol o agost, les conseqüències haurien sigut fatals.

Pel que fa a poma, es preveu collir 260.790.000 quilos, un 4% menys que l'any passat, però un 3% més si es compara amb la mitjana dels últims cinc anys. Prop de la meitat de les pomes que es preveuen collir corresponen a la varietat Golden (115.065 tones), seguida de lluny de la Gala (50.160 tones), i Granny Smith (36.130).

D'altra banda, la collita de poma creix al conjunt de Catalunya tret de les comarques gironines, on cau un 11% per l'estrès hídric persistent que han patit els arbres. La producció creix un 17% a Barcelona, un 11% a Tarragona i es manté a Lleida amb un 1% més.

Quant a pera, es colliran 107.730.000 quilos, un 47% més que l'any passat, però un 4% per sota en comparació amb la mitjana del període 2020-2024. Això es deu a la recuperació de la collita, després que l'any passat la floració caigués en picat per les altes temperatures. Del total de quilos, la gran majoria, 105.590 tones, sortiran dels camps de la demarcació de Lleida.

Per varietats, la producció de Conference es dispara un 89% respecte de l'any passat fins a les 53.175 tones, gairebé la meitat de la pera que es collirà al país. La segueixen de lluny la Williams, que augmenta un 46% la producció fins a les 17.780 tones, i la llimonera, amb 14.930 tones, un 3% més.

Comença la campanya de la pera Llimonera

Aquesta setmana s'ha començat a collir la varietat de pera Llimonera a les comarques de Ponent. El responsable de Sectors Vegetals d'Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, ha explicat que les altes temperatures d'inicis de juny han fet que la fruita no hagi crescut tant com en altres anys, tot i que, en general, parla d'una "bona campanya". També pel que fa a preu, ja que la collita comença "sense estocs" de la campanya anterior.