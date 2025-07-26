ANÀLISI
Els lleidatans inverteixen més que la mitjana, però són més conservadors
Aposten per l’estalvi i productes de baix risc, com fons garantits o de renda fixa tradicional. La inversió mitjana se situa en 1.300 euros per habitant
A Catalunya no hi ha un únic perfil d’inversor, sinó que hi ha quatre enfocaments molt diferenciats depenent de la província, segons destaca un informe elaborat per la gestora Gesinter. A Lleida, on la inversió mitja per càpita arriba als 1.300 euros, per sobre de la mitjana catalana, segons les últimes dades de XTB referents al 2022, destaquen per ser conservadors i apostar per l’estalvi disciplinat, apostant per una inversió constant i estructurada en vehicles de baix risc, i per prioritzar la preservació del capital per sobre de retorns elevats.
Mostra d’això és que la província gestiona 3.216 milions d’euros en fons, segons dades d’Inverco de l’any 2023, la qual cosa equival a un 23,5% del Producte Interior Brut (PIB), i compta amb més de 217.000 de partícips, la qual cosa reflecteix una base inversora àmplia, compromesa i estructurada.
En aquest sentit, Gesinter apunta que la preferència per productes conservadors com els fons garantits i la renda fixa tradicional estan molt arrelats a la demarcació, i això evidencia un model d’inversió prudent però eficaç a llarg termini. Amb tot, en els últims anys comença a notar-se una evolució i una aposta per productes de més risc, però amb més alts beneficis.
En el pla immobiliari, la demarcació també ofereix rendibilitats competitives, amb un 7,3 per cent de l’habitatge i un 10,8 per cent en locals comercials.
Aquest esperit conservador xoca amb el que s’aprecia en altres zones de Catalunya, com Girona, que segons Gesinter mostra una clara tendència cap als fons mixtos, temàtics i globals, així com una creixent obertura cap a productes de renda fixa flexible. També a Barcelona, on coexisteixen diferents perfils financers, des de joves i digitals que aposten per actius en plataformes tecnològiques, fins a clients d’alt patrimoni que demanden estratègies sofisticades, com a deute corporatiu. Per contra, a Tarragona, on la inversió per càpita és la més baixa de Catalunya, de 594 euros, s’aposta també per la inversió més prudent.
En el seu informe, Gesinter conclou que invertir no és només una qüestió de rendibilitat, sinó de coherència amb els objectius de vida de cada persona. Per això, advoca perquè cada individu aposti per contractar solucions financeres personalitzades tenint en compte el seu context econòmic, la tolerància al risc i les metes personals.