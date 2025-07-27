ENTREVISTA
Jordi Carbonell, excomissionat del PERTE agroalimentari: «Tenim un sector agroindustrial realment impressionant»
Després de dos anys i mig com a comissionat del PERTE (projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica) agroalimentari al ministeri d’Indústria, Jordi Carbonell ha deixat el càrrec coincidint amb la reestructuració del ministeri que ha eliminat aquesta figura. Fa balanç de la seua experiència i destaca que “tenim un sector industrial impressionant, més potent que el de l’automòbil o el químic”.
Quina presència ha tingut el sector de la província de Lleida al PERTE 1?
Molt rellevant. En total s’hi van presentar 168 empreses de tot Espanya i es van adjudicar 180 milions d’euros en ajuts. De Lleida hi van participar empreses molt potents: Teresa Carles (amb dos projectes molt importants), Avícola de Lleida, Argal, Codorníu (la part de Raimat), Industrias de Alimentos de Frutas del Segre, Vall Companys i Ignasi Clotet, de Mollerussa, amb un projecte molt curiós de desinfecció per a la indústria alimentària.
Com es van seleccionar aquests projectes?
Al PERTE 1 s’exigia que les empreses es presentessin en agrupacions, en consorci. Va ser un procés complex, però molt rigorós. I les que van sortir seleccionades ho van ser amb projectes sòlids i ben estructurats.
I al PERTE 2?
Aquí va canviar el model. S’hi podien presentar projectes individuals, i s’han rebut 368 sol·licituds. En el cas de Lleida, ja se n’han avaluat dos positivament: Ecològica del Pirineu, de la Pobla de Segur, que és un exemple de producció de vedella ecològica amb molt èxit comercial, i una empresa càrnia del Grupo Jorge a Mollerussa. Però n’hi ha molts més pendents d’avaluació.
Quan sabrem si hi ha més projectes de Lleida seleccionats?
A finals de mes es completarà l’avaluació. Sé que s’hi han presentat bastantes més empreses de Lleida. El que no es pot dir encara és si rebran ajuda o no. Però hi ha moltes candidatures i amb bon nivell.
Quin tipus de projectes s’han presentat des de Lleida?
Molt variats. Des de grans càrnies fins a transformadores de fruita, passant per empreses innovadores com la de Mollerussa que esmentava abans. Cobreixen diferents subsectors de l’agroalimentari, una cosa que demostra la fortalesa i diversitat de la indústria lleidatana.
I quines expectatives té respecte al PERTE 3?
Aquest el gestionarà una empresa pública i serà només amb préstecs, no hi haurà subvencions, com amb els dos programes anteriors.
Es pot dir que Lleida ha sabut aprofitar el PERTE agroalimentari?
Sí, absolutament. Lleida ha respost molt bé, amb projectes rellevants i empreses molt implicades. És un territori amb una indústria alimentària molt forta, ben organitzada i amb visió de futur.
Com s’ha produït la seua sortida del càrrec?
Ho teníem estudiat per a després de l’estiu, però s’ha accelerat amb la reestructuració del ministeri. La secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, ara és secretària d’Organització del PSOE. Amb aquesta reestructuració, desapareixen els comissionats del PERTE agroalimentari i de descarbonització.
Vostè s’hi va incorporar el 2023, amb quin compromís?
Em vaig comprometre amb Luis Planas i amb l’aleshores ministra Reyes Maroto a treballar un any per donar un cop de mà. I han estat dos anys i mig. M’ho he passat molt bé i ha estat un plaer treballar amb Jordi Hereu.
Com resumiria la feina que ha fet com a comissionat?
Ens hem dedicat a tres coses. Primer, explicar bé el PERTE agroalimentari a les indústries, patronals i empreses perquè s’animessin a presentar projectes. Segon, recollir les seues inquietuds i necessitats. I tercer, una vegada adjudicats els ajuts, visitar les empreses.