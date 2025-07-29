Unió de Pagesos presenta al·legacions a 22 projectes fotovoltaics d’arreu de Catalunya durant el primer semestre del 2025
El sindicat creu que els projectes no respecten la Llei d’espais agraris basada en l’encaix amb l’activitat agrícola
Unió de Pagesos (UP) ha presentat durant el primer semestre del 2025 al·legacions a 22 projectes fotovoltaics d’arreu de Catalunya d’un total de 64 presentats. El membre de la Comissió Permanent Nacional del sindicat, Josep Carles Vicente, ha explicat que no es tracta de “posar traves” sinó de fer complir la Llei d’espais agraris basada en l’encaix de la promoció de les renovables amb l’activitat agrícola. El sindicat està en contra dels projectes de parcs que superen les 8 hectàrees. D’altra banda, UP ha presentat 17 contenciosos administratius des de 2021 contra el govern espanyol per parcs que no respecten la llei, 4 dels quals aquest 2025, a Sant Martí de Tous, a l’Anoia, Calders, al Moianès i dos parcs a Alcarràs.
Segons UP, dels 22 projectes fotovoltaics d’àmbit català als quals han presentat al·legacions, una vintena tenen afectació directa sobre 380,53 hectàrees de sòl agrari, cosa que equival a un 60,23% del total.
Des de l’aprovació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, UP ha presentat un total de 232 projectes de parcs solars. En aquest mateix període, l’organització ha presentat també un total de 55 recursos d’alçada a aquells projectes en què ha sigut necessari: 26 a Ponent (17 Segrià, 3 Garrigues, 3 Urgell, 1 Segarra, 2 Noguera), 9 a les Comarques Centrals (5 Anoia, 2 Bages, 1 Moianès, 1 Solsonès), 3 al Penedès (Anoia), 5 a l’Alt Pirineu (Pallars Jussà), 4 a les Terres de l’Ebre (3 Ribera d’Ebre, 1 Terra Alta), 7 al Camp de Tarragona (4 Alt Camp, 2 Conca de Barberà, 1 Tarragonès) i un a Girona (Alt Empordà).
UP aposta per un model que vetlla per la preservació del sòl agrari en el marc d’un model d’implantació d’energies renovables planificat, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum i sense ocupar indrets que ja pateixen una alta concentració de parcs eòlics o fotovoltaics.
Al mateix temps, el sindicat també aposta per un desenvolupament rellevant de l’autoconsum, un model impulsat amb transparència i amb la implicació del territori i que prioritzi l’ús i la ocupació d’espais ja alterats per l’activitat humana en comptes de malmetre espais de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat.