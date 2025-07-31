Els EUA imposaran aranzels del 15% al vi europeu a partir de demà
Brussel·les continua negociant amb Washington una exempció sobre el sector vitivinícola i el de les begudes alcohòliques
La Comissió Europea ha confirmat aquest dijous que els Estats Units imposaran aranzels del 15% al vi europeu a partir d'aquest divendres, igual que a la majoria d'exportacions de la Unió Europea. Després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president nord-americà, Donald Trump, segellessin l'acord comercial a Escòcia diumenge passat, Brussel·les va indicar que els gravàmens sobre el sector vitivinícola i el de les begudes alcohòliques continuaven negociant-se amb l'objectiu d'aconseguir una exempció aranzelària sobre aquests. Tanmateix, aquest dijous l'executiu comunitari ha indicat que ambdós sectors "estaran coberts pel sostre del 15%" a partir de divendres mentre continuen les converses amb Washington.
"La Comissió Europa continua decidida a aconseguir el nombre més gran d'exempcions que sigui possible, també pels productes tradicionals de la UE com el vi o les begudes alcohòliques. No esperem que aquestes estiguin incloses en el primer grup d'exempcions que els Estats Units anunciarà demà i, per tant, aquest sector està cobert pel 15%", ha afirmat en roda de premsa aquest dijous el portaveu comunitari a càrrec de Comerç, Olof Gill.
Així, fins que no s'arribi a un acord amb Washington per a una exempció, el vi i la resta de begudes espirituoses produïdes a la UE estaran sotmeses a un aranzel del 15%, juntament amb la gran majoria de productes europeus.
Von der Leyen i Trump van segellar diumenge a Escòcia el pacte que ha de posar fi a la guerra aranzelària iniciada pel republicà segons el qual Washington imposarà a partir d'aquest mateix divendres un gravamen general del 15% a "quasi totes les exportacions" de la UE. Tanmateix, els serrells de l'acord encara s'estan negociant i, a hores d'ara, queda pendent concretar les taxes per a sectors estratègics com el farmacèutic.
Brussel·les està a l'espera que el president dels Estats Units signi aquest divendres una bateria d'ordres executives que han de posar en marxa els nous aranzels a la UE, així com a la resta de països amb qui ha tancat acords comercials en les últimes setmanes. Segons la Comissió Europea, ambdues parts treballen a hores d'ara per tancar una declaració conjunta que ha d'aportar més claredat sobre els gravàmens sectorials i la seva entrada en vigor.
Per ara, se sap que entra en vigor aquest mateix divendres un aranzel general del 15% -xifra inferior a l'amenaça del 30% feta pel president Trump a principis de juliol- a la majoria dels productes que el bloc comunitari exporta als Estats Units, inclosos el vi o els cotxes.
Segons va informar diumenge Von der Leyen, ara com ara, l'acord comercial tancat amb Washington inclou també l'eliminació d'aranzels a productes estratègics com són els avions i els seus components, alguns productes químics, certs medicaments genèrics, alguns productes agrícoles, i els recursos naturals i matèries primeres crítiques.
L'executiu comunitari assegura que ambdues parts es van comprometre a "ampliar" la llista d'exempcions i, per tant, l'objectiu de Brussel·les és aconseguir eliminar els aranzels sobre el vi i el sector de les begudes espirituoses europeu.
"Entenem que els Estats Units aplicarà exempcions al sostre del 15% d'acord amb el que va exposar la presidenta Von der Leyen diumenge. Això significa que, a partir de divendres, hi haurà un alliberament aranzelari immediat, pel qual tant hem treballat [...] Els Estats Units han assumit aquests compromisos i ara depèn d'ells complir-los, la pilota està a la seva teulada", ha indicat Gill aquest dijous.
La Comissió Europea ha deixat clar que la declaració conjunta amb la Casa Blanca establirà els principis de l'acord comercial segellat a Escòcia, però que en cap cas serà un document legalment vinculant, sinó que es limitarà a exposar les línies polítiques de la relació comercial entre ambdós costats de l'Atlàntic.
"Els negociadors de la UE i els Estats Units estan treballant, tal com es va acordar, per ultimar la declaració conjunta. En cas que es necessiti més temps per ultimar-la, més enllà de l'1 d'agost, la UE entén clarament que els Estats Units aplicarà el límit màxim aranzelari acordat del 15%", ha sentenciat el portaveu comunitari.