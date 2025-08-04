L'atur puja un 1,12% al juliol a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran
Tot i l’increment mensual fins als 15.358 aturats, la xifra és un 2,83% inferior a la de fa un any, mentre l’ocupació marca nous rècords a Catalunya
L’atur a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran ha incrementat en 170 persones, un 1,12%, al juliol, i s’arriba als 15.358 parats, segons dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. Malgrat aquest increment mensual, la variació anual indica que hi ha 448 persones menys a l’atur que el juliol de 2024, un 2,83%. Pel que fa a persones ocupades, a la demarcació hi ha 222.506 persones treballant al juliol, 4.079 més que el mes anterior (1,87%) i 3.767 més que el mateix període de l’any anterior (1,72%). Al conjunt de Catalunya l’ocupació torna a fixar un rècord al juliol i segueix per sobre dels 3,9 milions malgrat el repunt de l’atur.
Dels 15.358 aturats que hi ha a la demarcació de Lleida, un total de 6.235 són homes i 9.123 dones. Per sectors, a l’agricultura hi ha 1.127 parats (2 més que al juny), a la industria 1.414 (22 més), a la construcció 1.061 (13 menys), i als serveis 10.100 (110 més).