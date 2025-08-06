BANCA
CaixaBank concedeix més de 160 milions en crèdits
Entre préstecs hipotecaris i al consum a Lleida en el primer semestre. Destaca l’increment de l’activitat comercial
CaixaBank ha concedit més de 90 milions en crèdit hipotecari a la província de Lleida durant el primer semestre d’aquest any 2025, fet que suposa un increment del 33 per cent respecte al mateix període de l’any anterior, segons va informar l’entitat. A aquesta xifra se sumen 69 milions d’euros en préstecs al consum, “consolidant el banc com a referent en el finançament a particulars a Ponent”, va destacar.
Pel que fa al crèdit al consum, l’increment del 34% respon a la bona acollida de productes com el préstec My Box, que ofereix condicions estables i una gestió 100% digital, especialment entre el públic jove i les famílies.
“Aquest creixement reflecteix la forta activitat comercial de CaixaBank a Lleida i la seua aposta per oferir solucions financeres adaptades a les necessitats de cada client”, segons l’entitat. Així, el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep M. Gonzàlez, va destacar que amb “aquestes xifres confirmem que el consum al nostre territori continua a bon ritme”, i espera que la millora del mercat laboral i la confiança del consumidor siguin elements per continuar impulsant el consum en els propers anys. Gonzàlez va subratllar el “compromís de CaixaBank de mantenir-se a prop dels seus clients, confiant-hi i ajudant-los a fer realitat els seus projectes”.