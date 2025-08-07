EMPRESES
Pimec xifra en més de 60 milions l’impacte de l’apagada per a les pimes lleidatanes
Els perjudicis arriben a 878 milions per al conjunt de petites i mitjanes empreses catalanes. Des de caiguda de la producció i pèrdues de matèries primeres a retallades de la jornada dels treballadors
L’apagada elèctrica del 28 d’abril passat va tenir un impacte greu i generalitzat sobre el teixit empresarial català. Segons una enquesta elaborada per l’Observatori de la Pime de Catalunya, l’afectació econòmica agregada supera els 60 milions d’euros entre les petites i mitjanes empreses de Lleida.
L’estudi de Pimec constata les conseqüències directes en la productivitat, la facturació i les infraestructures de milers de negocis amb pèrdues de 878 milions a Catalunya.
El 69,1% de les empreses lleidatanes va declarar haver patit afectacions directes a la seua activitat de manera total, mentre que un 25,5% ho va fer de manera parcial. El 49% va veure reduïda la jornada laboral.
Segons la mida i l’activitat, les pèrdues per empresa oscil·len entre els 519 i els 38.027 euros, amb una mitjana global de 1.701 euros per empresa.
El principal impacte és la pèrdua de facturació, com han declarat el 75,3% de les empreses, seguida de la reducció de la producció en un 60% dels casos. A més, un 13,3% de les pimes lleidatanes van patir avaries en maquinària i equipaments i un altre 11,1%, el malbaratament de mercaderies i matèries primeres.
L’apagada també va tenir un impacte rellevant en la mobilitat i l’organització de les empreses. Entre les pimes de Lleida que van veure condicionada la seua activitat per problemes de desplaçament o interrupcions logístiques, el 54,3% va haver d’acabar anticipadament la jornada laboral dels seus treballadors, el 34,3% no va poder fer entregues als clients i el 51,4% no va rebre els proveïments previstos. A més, el 14,3% va haver de suspendre reunions programades, la qual cosa va afectar la gestió interna i les relacions comercials.
Segons l’enquesta de l’Observatori, les empreses reclamen una millora substancial dels canals d’informació, amb comunicacions més clares, àgils i difoses per múltiples vies, per garantir l’arribada oportuna dels missatges.
També subratllen la necessitat d’establir protocols d’actuació definits i millorar la coordinació amb les empreses subministradores. A més, consideren imprescindible disposar d’assistència tècnica especialitzada i ajuts específics per facilitar la implantació de sistemes de resiliència, especialment en les empreses més petites i vulnerables.
Recomanacions en apagades
Pimec fa un conjunt de recomanacions per preparar les empreses davant de possibles apagades elèctriques. Aconsella instal·lar sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) i generadors per garantir el funcionament dels equips crítics, així com desenvolupar un pla de continuïtat del negoci amb protocols clars i responsabilitats assignades. També recomana utilitzar emmagatzematge al núvol o fer còpies de seguretat regulars.