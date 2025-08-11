El BBVA segueix endavant amb l’opa sobre el Banc Sabadell
El BBVA segueix endavant amb l’opa sobre el Banc Sabadell i espera que els accionistes de l’entitat catalana puguin decidir al setembre si accepten la seua oferta de compra, que passa pel canvi d’accions, segons ha informat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercats de Valors (CNMV).
D’aquesta forma, el BBVA aclareix el dubte de les últimes setmanes de si finalment retirava la seua oferta perquè no estava disposat a millorar-la i manté l’oferta encara que els accionistes del Sabadell continuen perdent diners amb el canvi, aproximadament un 6 %.
La decisió del grup que presideix Carlos Torres de seguir endavant amb l’opa arriba una setmana després que els accionistes del Banc Sabadell aprovessin gairebé per unanimitat la venda de la filial britànica, TSB, al Banco Santander, i el repartiment d’un dividend extraordinari de 2.500 milions quan es tanqui l’operació.