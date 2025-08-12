Mor als 92 anys Julio Sorigué, fundador del grup empresarial Sorigué i de la Fundació Sorigué
Figura de referència del sector de la construcció a l'Estat
El fundador del grup empresarial Sorigué, Julio Sorigué, ha mort aquest dimarts als 92 anys. Segons han informat fonts de l'empresa, el seu comiat tindrà lloc el dijous dia 14 a les 11h a la Catedral Nova de Lleida.
Nascut el 1933 a Cervera, Julio Sorigué va ser un pioner en el sector de la construcció des de molt jove. En l’any 1968 va fundar Sorigué S.A.U. a Lleida fins a convertir l'empresa en un referent en construcció a l'Estat.
A més, conjuntament amb la seva esposa, Josefina Blasco, va crear en l’any 1985 la Fundació Sorigué, que alberga una de les col·leccions d'art més importants d'Espanya, i que ha estat un pilar en projectes socials, educatius i culturals a Lleida, i en l’any 1992 el Centre Ocupacional Fundació Sorigué, institució pionera a Lleida a assistir a persones amb discapacitat psíquica.
El 2010, va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià i posteriorment la Creu de Sant Jordi, tots dos reconeixements atorgats per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el 2012 va ser guardonat amb el premi Especial Prestigi de la Diputació de Lleida pels seus 60 anys de treball en el sector i també va ser guardonat amb la Medalla d'Or de la ciutat de Lleida en reconeixement per la seva activitat empresarial.
"La defunció de Julio Sorigué, suposa un moment de gran dolor, ja no sols a nivell personal sinó per la pèrdua d'un gran empresari al qual, com moltes persones, he admirat profundament”, apunta Ana Vallés, neboda de Julio Sorigué i presidenta del grup