Les exportacions de Lleida cauen un 3% el primer semestre i se situen en 1.482 milions d'euros
El grup de l'alimentació, begudes i tabac lidera les vendes a l'estranger amb 900 milions d'euros
Les exportacions de la província de Lleida es van situar en 1.482,7 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, un 3% menys que durant el mateix període de l'any anterior. El sector que lidera les vendes a l'exterior, que engloba alimentació, begudes i tabac, va caure un 8,1%, fins als 900,1 milions d'euros, mentre que el segon sector més important, el de béns d'equip, va augmentar un 1,5% fins als 161,2 milions d'euros. L'acumulat de l'any se situa en números negatius malgrat la millora dels resultats del mes de juny, en què les exportacions van pujar un 2,8%, amb 351,3 milions d'euros, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.
En els primers sis mesos de l'any, la demarcació de Lleida ha venut productes d'alimentació, beguda i tabac a l'estranger per un valor de 900,1 milions, un 8,1% menys que en el mateix període de l'any passat. La xifra suposa un 60,7% del total dels productes lleidatans exportats. En canvi, el sector dels béns d'equip s'enfila un 1,5% fins als 161,2 milions d'euros, xifra que suposa un 10,9% del total de les exportacions del primer semestre del 2025.
Pel que fa al mes de juny, les vendes de les comarques lleidatanes a l'estranger han pujat un 2,8% i assoleixen els 351,3 milions d'euros. D'aquests, el 68,2% corresponen al sector de l'alimentació i begudes, que registra 214,9 milions d'euros, un 1,3% menys respecte del juny de l'any passat. En canvi, els béns d'equip han remuntat un 21,9% fins als 32,2 milions.