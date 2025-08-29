ENERGIA
El preu dels carburants suma tot l’agost amb caigudes
Omplir un dipòsit de gasolina és gairebé 5 euros més barat que fa un any. A les portes de l’operació tornada de les vacances
El preu dels carburants ha mantingut aquesta setmana la tendència baixista de pràcticament tot el mes d’agost i ha marcat nous mínims en el que va d’estiu, a les portes ja de l’operació tornada de les vacances.
En concret, el preu mitjà del litre de dièsel ha caigut per quarta setmana seguida, per situar-se en els 1,407 euros, el seu nivell més baix des de la tercera setmana de juny, segons el Butlletí Petroler de la UE. Per la seua part, el preu mitjà del litre de gasolina ha acumulat la cinquena setmana de descensos, retrocedint fins als 1,477 euros, en nivells de mitjans de juny. Amb aquests nivells, el preu del litre de dièsel suma un descens del 2% a l’agost, mentre que el de la gasolina ha baixat un 1%. Des de començament d’any, el preu de la gasolina acumula un abaratiment del 3,2% davant del tancament de l’exercici anterior, mentre que el del dièsel és del 2,5%.
Així, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel té un cost d’uns 77,38 euros, uns 1,7 euros menys que en les mateixes dates de l’any passat. Per la seua part, omplir un dipòsit de gasolina suposa un desemborsament d’uns 81,23 euros, gairebé 4,9 menys que el 2024.
La llum registra un dèficit de tarifa provisional de 1.076 M€
� El dèficit de tarifa provisional del sistema elèctric, que es produeix perquè els costos de l’activitat regulada són superiors als ingressos obtinguts a través dels peatges, es va situar en 1.076,52 milions d’euros en la sisena liquidació, corresponent al juny. El total d’ingressos va ser de 6.060,3 milions d’euros i els costos van ser de 7.136,82 milions. Per la seua part, la demanda en consum va ascendir a 95.401 gigawatts hora (GWh). En el sector gasista, els ingressos liquidables declarats en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2024 i el 30 de juny de 2025 van ascendir a 1.518,75 milions d’euros, un 11,5% menor. La demanda de gas facturada fins al 30 de juny va sumar 216,9 TWh (terawatt hora), 10,4 més que el 2024.