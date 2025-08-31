SEGURETAT
L'associació d'autònoms alerta: els que es jubilen augmentaran el 15% aquest any
Càlculs d’UPTA, que adverteix de l’envelliment del col·lectiu. El sector compta amb un total de 22.925 jubilats a Lleida
El nombre de treballadors autònoms que es jubilaran aquest any augmentarà un quinze per cent respecte al 2024 de seguir la tendència actual, que mostra que en els cinc primers mesos de l’any les altes de pensions de jubilació en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s’han incrementat en més d’un 13% respecte al mateix període de l’any passat. Així ho ha advertit l’organització d’autònoms UPTA, que assenyala que el 2024 es van jubilar més de 60.000 autònoms, dels quals 22.905 ho van fer entre els mesos de gener i maig.
En els cinc primers mesos d’aquest any, les altes inicials de pensions de jubilació generades en el RETA ja assoleixen les 26.526 en el conjunt de l’Estat, tendència que si prosseguís en la resta de mesos de l’any acabaria per reflectir un augment de les jubilacions d’autònoms del 15% en qualsevol de les diferents modalitats de retir.
Lleida té en l’actualitat una mitjana de 32.659 treballadors autònoms, als quals se n’afegeixen 4.021 en el règim especial agrari. Les pensions actuals derivades del règim d’autònoms assoleixen les 34.042 a les comarques lleidatanes, de les quals 22.925 corresponen a jubilacions, segons la informació de la Seguretat Social referida al mes d’agost. Per a UPTA, les dades de jubilacions reflecteixen l’envelliment de la població activa en el règim d’autònoms i l’absència de polítiques de relleu generacional, la qual cosa suposarà un major nombre de baixes i un menor número de cotitzadors en aquest règim especial.
Envelliment accelerat
“El RETA presenta un envelliment més accelerat que altres règims de la Seguretat Social a causa de l’estructura demogràfica i les característiques pròpies del col·lectiu. Els autònoms, majoritàriament, estan actius a edats més avançades i depenen gairebé exclusivament de la pensió de jubilació, ja que tenen més dificultats per accedir a altres prestacions socials com la incapacitat permanent o el cessament d’activitat”, argumenta UPTA.