Sindicats i patronal signen el nou conveni del metall de la demarcació de Lleida
L'increment salarial és del 3% enguany i del 2,5% fins al 2027 per als prop de 13.000 treballadors del sector
La Federació d'Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL) i les organitzacions sindicals UGT-FICA i CCOO d'Indústria han signat aquest divendres el conveni del metall de la demarcació de Lleida per als anys 2025-2027. Els delegats i delegades del sector han ratificat els termes del preacord assolit a finals de juliol i que, segons els sindicats, "garanteix el manteniment del poder adquisitiu i millora els drets i les condicions de les prop de 13.000 persones que treballen al sector". El conveni estableix un increment salarial d'un 3% per al 2025, amb efectes des de l'1 de gener, i d'un 2,5% per al 2026 i 2027, i incorpora una clàusula de revisió vinculada a l'IPC que garanteix el 85% de la diferència amb els increments acordats.
Segons informa CCOO, la clàusula d’absorció i compensació es manté en els mateixos termes que en l'anterior conveni, però s'ha pactat un increment addicional d'un 2% a les pagues extres per a cada any de vigència.
Entre les millores que incorpora el nou conveni hi ha l'ampliació fins a setze hores anuals de la llicència retribuïda per a visites mèdiques, la participació de la representació sindical en l'elecció de les mútues, l'adaptació de la jornada per a les persones víctimes de violència de gènere --sempre que hi hagi denúncia-- i la millora de la cobertura de l'assegurança de conveni per a les persones treballadores, segons el sindicat.
El nou conveni també fixa les vacances en 22 dies laborables, incorpora els drets del col·lectiu LGTBI i estableix que la jubilació anticipada mitjançant el contracte de relleu sigui per acord entre l’empresa i la persona treballadora.
Les organitzacions sindicals fa temps que denunciaven que el conveni del metall a la demarcació de Lleida era el pitjor de Catalunya i se situava a la cua en l'àmbit estatal, i que això es traduïa en una falta de mà d'obra en aquest sector, per exemple soldadors.