L’habitatge puja un 12,7 % en el segon trimestre, la major alça des de 2007
El preu de l’habitatge a Espanya es va disparar un 12,7 % interanual en el segon trimestre de 2025, l’increment més important en més de 18 anys, segons dades difoses aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
L’habitatge de segona mà va liderar la pujada amb un 12,8 %, mentre que la nova es va encarir un 12,1 %. En comparació amb el trimestre anterior, els preus van augmentar un 4 %, encadenant sis trimestres d’increments, els tres últims amb alces de dos dígits.
Totes les comunitats van registrar pujades anuals de dos xifres, amb pics a Múrcia (14,6 %), La Rioja (13,7 %) i Aragó (13,7 %). Als mercats més dinàmics, com Madrid i Catalunya, els preus van créixer un 13,3 % i 11,6 %, respectivament.
El repunt es produeix en un context marcat per un dèficit d’habitatge que el Banc d’Espanya xifra ja en unes 600.000 unitats, unit a una alta demanda i a l’abaratiment de les hipoteques, factors que continuen tensant el mercat i dificultant l’accés a l’habitatge, especialment entre joves i col·lectius vulnerables.