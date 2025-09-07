AUTOMOCIÓ
Set de cada deu cotxes venuts a Lleida són eco
Els híbrids copen el 62% de les matriculacions. La comercialització de turismes repunta un 12,9% fins a l’agost
Entre el gener i l’agost d’aquest any es van matricular a Lleida 4.376 turismes i totterrenys, la qual cosa representa un repunt del 12,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Del total de vehicles venuts, set de cada deu eren dels considerats eco o d’emissions zero, és a dir, híbrids, endollables, 100% elèctrics o de gas, segons revelen les últimes dades publicades per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils (Anfac). La comercialització d’aquest tipus de turismes ha crescut un 47,5% en els primers vuit mesos de l’any, mentre que la dels de combustió tradicional, és a dir gasolina i dièsel, ha caigut un 29% i un 31,8%, respectivament, matriculant-se’n 934 dels primers i tot just 287 dels segons.
Dins dels vehicles considerats com a poc contaminants, els reis són els híbrids, que amb 1.980 vehicles comercialitzats a la demarcació entre el gener i l’agost copen el 62,76 per cent de la quota de mercat, seguit dels endollables (17,37%), els 100% elèctrics (15,53%), que han incrementat vendes un 73,76%, i els propulsats a gas (4,34%).
El director de comunicació d’Anfac, Félix García, va ressaltar que l’esforç de les marques “per treure al mercat models de cotxes elèctrics cada vegada més assequibles està permetent que cada vegada hi puguin accedir més ciutadans”.
Amb tot, va afegir que ara és necessari que els plans d’ajuda per a aquesta adquisició “tinguin prou pressupost” i va assegurar que “si els ajuts fossin directes i més fàcils de tramitar, suposaria un reconeixement més a les vendes de vehicles amb endoll”.
Durant el mes d’agost, malgrat el període estival i de vacances, les matriculacions també van tenir una evolució positiva a la demarcació, amb un repunt del 6,2% respecte a un any enrere i 480 vehicles comercialitzats.
S’ha repetit la mateixa tònica que des de començament d’any, i els cotxes menys contaminants van suposar el 73,33 per cent de les vendes, amb els híbrids com el 56,53 per cent d’aquest total.