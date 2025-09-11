AGRICULTURA
Tractaments biodinàmics en vinyes d’Estamariu
Preveuen una producció de 1.000 botelles de vi en la primera verema. En un futur esperen obrir un celler propi
La Fundació Planes Corts va decidir fa tres anys plantar a Estamariu dos hectàrees de vinyes d’altura en el marc d’un projecte per dinamitzar la vall del Port Negre amb l’objectiu de retenir població al territori. La idea és consolidar aquest cultiu, que era propi de la zona, i poder construir en un futur un celler on portar a terme el procés de vinificació. A l’octubre s’escometrà la primera verema, en la qual s’espera que la producció assoleixi el miler de botelles de vi.
Les vinyes s’han sotmès a un tractament d’agricultura biodinàmic a partir de pols de quars i aigua de pluja, la qual cosa ajuda a una millor maduració del raïm, ja que aporta més calor i llum a les plantes. Al tractament s’afegeix també valeriana, segons explica l’agricultor Joan Pagès, que afirma que aporta una protecció extra al cultiu, necessària tenint en compte que s’està produint un vi d’altura amb la meteorologia pròpia de les zones de muntanya.
“És un lloc on el fred arriba aviat, a més plou molt sovint”, comenta. Aquestes particularitats fan, segons Pagès, que el cicle vegetatiu de la planta sigui més curt i, per tant, és necessari “aprofitar tots els moments” per poder arribar a la maduració del raïm en òptimes condicions.
En el cas d’Estamariu, els ceps es troben a més de 1.200 metres d’altitud sobre el nivell del mar i plantades sobre unes terres riques en minerals.
En aquestes vinyes d’altura hi ha dos varietats, sauvignon blanc i pinot noir, i es preveu que les primeres botelles de vi no es destinin encara a la comercialització, tal com assegura David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts.
Nova construcció i plantació
La vinificació d’aquesta primera collita es farà en un celler de la DO Pla de Bages, però la idea, tanmateix, és construir un petit celler per processar el vi, incloent-hi una botiga i un espai de tast. El projecte també passa per plantar dos hectàrees més de vinya a partir de l’any vinent, que se situaran a una altura diferent de les actuals.