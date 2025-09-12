MACROECONOMIA
El BCE manté els tipus en el 2% i allunya noves baixades
Per l’estabilització de la inflació i després de l’acord comercial amb els EUA. Dona un toc a França pel dèficit públic
El Banc Central Europeu (BCE) va decidir ahir mantenir els tipus d’interès en el 2% per segon mes consecutiu i considera que són adequats en aquest nivell perquè la inflació s’estabilitzarà entorn del 2% a mitjà termini, per la qual cosa no els abaixarà més, tret que la situació canviï molt. Precisament segons les últimes dades publicades per Eurostat, la taxa inflació a la zona euro durant el mes d’agost va ser del 2,1%.
La decisió arriba mes i mig després que la UE i els EUA arribessin a un acord pels aranzels impulsats per Trump, uns gravàmens –del 15% general– que s’han atansat a les previsions que ja havia fet l’organisme monetari.
Per aquest motiu, davant d’un acord que des de Brussel·les asseguren que ofereix “estabilitat i predictibilitat” i una inflació sota control, el BCE es decideix una vegada més per la prudència i per quedar a l’espera de nous impactes, atorgant-se un cert marge de maniobra de cara a futures eventualitats.
La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va dir també que “els mercats de deute sobirà funcionen de forma ordenada” en aquest moment al ser preguntada per la situació de França i la pujada de la seua prima de risc. En aquest sentit, va deixar entreveure que la institució financera considera que aquesta pujada no és exagerada i no és necessari intervenir en aquest moment al mercat i comprar deute sobirà de França per frenar la pujada.Lagarde considera que el BCE té ara les eines necessàries per aconseguir que els tipus d’interès estiguin en un nivell similar a tots els països de la zona de l’euro, però va instar França a reduir el seu dèficit. El país gal afronta una crisi política a causa del rebuig als ajustaments en el seu pressupost, que té un dèficit entorn del 5% des del 2010.
Així mateix, va assegurar que és essencial aplicar les reformes proposades pel seu antecessor, Mario Draghi, per millorar la competitivitat de la zona de l’euro i assegurar finances públiques sostenibles.