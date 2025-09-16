AGRICULTURA
JARC amenaça amb una “tardor calenta”
Després de la Taula Agrària, per veure insuficients els ajuts per a agricultors i ramaders, mentre UP demana aprovar el decret perquè puguin aplicar-se les mesures aviat
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es va reunir ahir amb Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), en el marc de la Taula Agrària per fer seguiment de les mesures urgents de suport al sector que es van assolir després de les protestes del mes de febrer passat. En la trobada, el sector va expressar al conseller el seu descontentament amb els lents avenços en el compliment i va avisar d’una “tardor calenta” si no es compleix el pacte. Des de JARC van titllar moltes de les propostes d’“irrisòries, amb un impacte econòmic i social molt baix i que no atenen les principals preocupacions dels joves i els professionals”. L’organització considera especialment greu que la conselleria no hagi presentat encara els ajuts per a la inversió en la millora de les explotacions per a joves, professionals i explotacions agràries prioritàries (EAP), dotats amb 45 milions d’euros anuals a través de la llei de Fons Agraris. Així mateix, consideren insuficients la rebaixa fiscal en l’impost de successions, i transmissions del 95% al 99% únicament per a joves de menys de 40 anys, ja que asseguren que “només en beneficiarà quatre”. A més, critiquen que les compensacions plantejades per als ramaders de boví que pateixen un buit sanitari per tuberculosi són insuficients. Per aquesta raó, JARC avisa que si no es dona compliment a les seues principals demandes abans del 10 d’octubre, tornaran a treure els tractors al carrer.
Aquesta visió no va ser compartida per Unió de Pagesos, que va considerar que el més important és que el decret llei impulsat per Agricultura s’aprovi com més aviat millor. “No és una proposta que resolgui els problemes estructurals del sector, però és una base per començar a caminar”, va assegurar Jaume Gardeñes, responsable del sector de vegetals d’Unió de Pagesos.