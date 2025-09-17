MACROECONOMIA
Moncloa eleva al 2,7% el creixement del PIB enguany
Gràcies a les “bones dades” econòmiques d’aquest tercer trimestre. El Banc d’Espanya situa l’avenç una dècima per sota
El Govern va treure ahir pit de la seua bona gestió econòmica i va revisar a l’alça el creixement econòmic per a aquest any, des del 2,6 fins al 2,7%, després d’estimar que el Producte Interior Brut (PIB) augmentarà un 0,7% el tercer trimestre gràcies a les “bones dades” conegudes en els darrers mesos, entre les quals els indicadors de producció industrial, de sentiment econòmic i d’afiliació a la Seguretat Social. En aquest sentit, el ministre d’Economia, Carlos Curpo, va assegurar que, malgrat el “complex context internacional”, l’economia espanyola continua presentant “signes clars de fortalesa” tant a mitjà com a curt termini. Per al 2026, la previsió de creixement del Govern es manté en el 2,2%, mentre que per al 2027 i per al 2028 preveu que l’economia espanyola avanci un 2,1% en cada un dels dos exercicis.
L’actualització del quadre macroeconòmic per part de l’Executiu central va coincidir amb la publicació de les projeccions de setembre del Banc d’Espanya, que va millorar dos dècimes, fins al 2,6%, la previsió de creixement per a aquest any, una dècima menys que les estimacions del Govern. La institució manté sense canvis les projeccions de PIB per al 2026 i 2027 en l’1,8% i l’1,7%, respectivament, per sota de les aspiracions del Govern central, gràcies al dinamisme de la demanda interna i, en particular, del consum privat.