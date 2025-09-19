EMPRESES
Mahou San Miguel aporta a l’economia catalana 326 milions
Mahou San Miguel va contribuir amb 326 milions d’euros a l’economia catalana el 2024, un 11% més que el 2023, segons l’informe elaborat per la consultora Valora Consultores. Assenyala que va generar 21.916 llocs de treball al territori –un 2% més que l’any anterior–, dels quals 294 van ser directes i 21.622, indirectes –a través de proveïdors i distribuïdors– i relacionats –creats per clients hotelers de Mahou San Miguel.
L’hostaleria –un sector estratègic tant per a Catalunya com per a la companyia– va comptar amb una aportació per part de Mahou San Miguel de 23 milions d’euros en termes de PIB. Mahou San Miguel també va tenir un efecte econòmic rellevant en l’ecosistema de proveïdors locals, mitjançant compres a 829 negocis catalans per valor de 131 milions, xifres que posen de manifest la capil·laritat de la seua cadena de subministrament.
“Catalunya és prioritària per a nosaltres, no només per la nostra històrica vinculació al comptar amb oficines a Barcelona i un centre de producció a Lleida des de fa gairebé 70 anys, sinó també perquè es tracta d’un mercat estratègic pel seu pes econòmic, fortalesa i diversitat del seu teixit hoteler i empresarial”, destaca Miguel Ángel Miguel, director general de la Unitat de Negoci Espanya de Mahou San Miguel.