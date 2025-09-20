EMPRESES
Ros Roca inaugura una nova planta de producció a Tàrrega
Amb una inversió de 25 milions d’euros i ha creat 200 llocs de treball
L’empresa Ros Roca, filial del grup neerlandès Terberg, va inaugurar ahir la seua nova planta de producció a Tàrrega, en la qual ha invertit 25 milions d’euros i ha suposat la creació de 200 llocs de treball en els últims tres anys. La nova planta ha ampliat les instal·lacions a la capital de l’Urgell fins als 96.000 metres quadrats, des d’on fabrica equips recol·lectors d’escombraries, amb una capacitat total de producció d’unes 1.600 unitats anuals. El conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, va elogiar la capacitat de “diversificació” de l’empresa i el fet que exporti un 70% de la seua producció a mercats molt variats, que inclouen Europa així com Malàisia, Singapur o els Emirats. Segons Sàmper, Ros Roca és un exemple que “Tàrrega és capaç de fer front a qualsevol dificultat exterior”, amb referència als aranzels dels EUA. Per la seua part, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va destacar que “és una de les empreses més importants de la ciutat que dona feina a moltes famílies”.
Ros Roca va nàixer a Agramunt el 1953 i fa 57 anys que l’empresa està instal·lada a Tàrrega. El 2016 es va fusionar amb el grup Terberg, que va iniciar així la seua presència a Catalunya. Pere Petit, responsable de la firma, va explicar que “aquesta ampliació és una aposta clara per la consolidació i el creixement del projecte de Tàrrega que permetrà produir de forma més eficient”. Part de la inversió s’ha destinat a l’adquisició de nova maquinària i l’automatització de processos. L’objectiu és continuar l’ampliació en fases posteriors. Ros Roca factura uns 163 milions anuals i dona feina a 600 persones.