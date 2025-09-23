Més de 100 entitats donen suport a la manifestació pel món rural de Lleida
La protesta "Defensem la terra. Volem pobles vius" prevista pel 5 d'octubre de 2025 vol aturar els macroprojectes que impacten el món rural
La manifestació prevista per al proper 5 d'octubre de 2025 a Lleida ha rebut el suport de més de cent entitats i col·lectius en només una setmana des de la publicació del seu manifest. Sota el lema "Defensem la terra. Volem pobles vius" i el subtítol "No som un abocador, ni una colònia energètica", la protesta ha estat impulsada el passat 14 d'agost per 12 entitats.
Els convocants denuncien que les comarques rurals catalanes estan patint un desplegament massiu i sobredimensionat de macroprojectes energètics, de residus i logístics, entre d'altres. Segons assenyalen, aquests projectes s'estan desenvolupant sense planificació ni debat amb els habitants de les zones afectades, generant impactes irreversibles sobre el paisatge, la natura i la qualitat de vida als pobles.
La manifestació començarà a les 11 del matí a la plaça Ricard Vinyes de Lleida i compta ja amb l'adhesió d'unes 500 persones a títol individual, entre les quals destaquen figures del món acadèmic com Antonio Turiel, Annelies Broekman o Sergi Saladié, així com nombroses persones del món de les arts, l'activisme i la pagesia.
Els organitzadors han escollit Lleida com a escenari de la protesta per la irrupció de macroprojectes de biogàs i fotovoltaics a les comarques de Ponent en els últims anys, així com línies MAT i macropolígons logístics que, segons denuncien, segueixen una lògica de subordinació i explotació del territori rural.
Des de la plataforma de proposen repensar la ruralitat catalana d'una forma digna, autònoma, saludable i d'acord amb les cultures locals. També reclamen al govern una moratòria i un debat sobre les necessitats reals i assumibles que permeti una planificació participativa per trobar solucions.
Activitats de difusió arreu del territori
Al voltant de la campanya de difusió de la manifestació es realitzaran una desena de presentacions a diferents punts del país per generar debat i coneixement sobre la situació actual. Tot i celebrar-se a Lleida, la crida s'adreça a tot el territori català, especialment a comarques com l'Anoia, la Conca de Barberà, el Pallars, la Terra Alta, el Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, també afectades per aquests macroprojectes.