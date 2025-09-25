CONSUM
Els lleidatans poden estalviar prop de 1.000 euros a l’any en funció del supermercat on compren
Omplir el rebost costa de mitjana a la província uns 6.245 euros anuals, segons l’OCU. La cistella de la compra s’ha encarit l’últim any un 2,5 per cent, la menor pujada en quatre anys
Els lleidatans gasten actualment uns 6.245,7 euros anuals de mitjana en la cistella de la compra, però la diferència entre elegir un establiment o un altre pot suposar un estalvi de fins a 885,23 euros. Així ho assenyala un estudi elaborat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) on s’analitzen els preus de 241 productes d’alimentació i drogueria en diferents establiments de ciutats de tot Espanya. Entre els supermercats més econòmics –segons el rànquing estatal– que tenen presència a Lleida es troben Consum, Lidl o Mercadona. Al pol oposat se situen cadenes com Esclat o Caprabo.
Malgrat les diferències de preus entre establiments, fer la compra ara és un 2,5 per cent més car que fa un any, i encara que aquesta és la menor pujada en els últims quatre exercicis, això no ha impedit que molts productes es trobin en nivells rècord. I és que aquest últim any, sis de cada deu dels productes de la cistella bàsica que analitza l’OCU han pujat de preu, amb una especial rellevància dels aliments frescos.
El cafè encapçala aquest encariment, amb una pujada del 54,1%, seguit dels plàtans, amb una alça del 35,9%, i els llimons, que s’han encarit un 33%, mentre que els ous de mida mitjana registren una alça del 29,8% i el xocolate amb llet del 28,8%. Al costat contrari es troben l’oli d’oliva, el preu del qual ha caigut a més de la meitat l’últim any; el sucre, amb un descens del 25,7%; i el suc de taronja (-23,7%).
En general, mentre que els aliments envasats han pujat un 0,8%, la variació dels productes frescos ha arribat al 6,7%, la qual cosa des de l’organització “preocupa”, ja que aquests productes són “la base de la dieta mediterrània”. El preu de les fruites i verdures ha crescut de mitjana un 8,2%, mentre que les carns ho han fet en un 7% i el peix en un 3,4%.
Espiral inflacionista
D’altra banda, l’OCU destaca que l’estudi demostra que encara perduren els efectes de l’“espiral inflacionista” dels últims anys i, encara que les pujades s’han alentit, molts preus no han baixat i es mantenen excepcionalment alts, per la qual cosa, segons informa l’organització, “una gran part de les famílies no han recuperat el poder adquisitiu perdut”. Per exemple, els ous han vist incrementar el seu preu un 105 per cent des del 2021. Així mateix, també l’oli, malgrat la seua baixada, és un 57 per cent més car que fa 4 anys.
L’OCU reclama una reducció de l’IVA
Des de l’OCU van insistir en la reducció de l’IVA dels productes bàsics, incloent la carn i el peix, i l’ampliació dels ajuts per a la compra d’aliments a les famílies en una situació de més vulnerabilitat per pal·liar la pujada de preus.