ACORDS
CaixaBank i la Cambra de Lleida renoven la col·laboració
CaixaBank i la Cambra de Comerç de Lleida van formalitzar ahir la renovació del seu conveni de col·laboració, amb l’objectiu de continuar promovent el creixement i competitivitat de les empreses locals mitjançant programes de formació i assessorament especialitzat. L’acord inclou una agenda atapeïda d’activitats centrades en el comerç exterior, la millora de processos empresarials i l’enfortiment de les capacitats dels equips directius.