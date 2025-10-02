FISCALITAT
Alpicat és el municipi amb la renda mitjana més alta de Lleida i Aitona presenta la menor
Amb 40.674 euros i 21.467 euros, respectivament, segons les declaracions de l’IRPF de l’any 2023. Seròs és el que més ha incrementat els seus ingressos de mitjana l’últim any a la demarcació, un 46%
Els veïns d’Alpicat, Les i Bellver de Cerdanya són els que declaren una renda bruta mitjana més alta a la província de Lleida, segons destaca l’estadística dels declarants d’IRPF per municipis de més de mil habitants partint de dades de l’any 2023 publicada ahir per l’Agència Tributària. Als antípodes es troben els habitants d’Aitona, Torres de Segre i Isona i Conca Dellà. Tanmateix, tots ells es queden molt lluny dels municipis que concentren els veïnats més rics i més pobres de tot l’Estat (vegeu el desglossament).
Alpicat torna a repetir al lloc més alt del rànquing a la demarcació amb una renda mitjana que assoleix els 40.674 euros, la qual cosa suposa un increment del 3,7 per cent respecte a un any enrere. En segona posició es cola el municipi de Les, que l’any passat no apareixia a la llista, amb una renda mitjana de 40.232 euros i 1.013 habitants. El top tres el tanca Bellver de Cerdanya, on els seus habitants declaren una renda mitjana que arriba als 36.573 euros, una xifra un 8,3 per cent superior a la de 2022. Malgrat que Alpicat és el territori més ric a nivell provincial, a nivell estatal ocupa el lloc número 77 del rànquing.
Pel que fa als municipis lleidatans amb els ingressos per persona més modestos, els veïns d’Aitona declaren una renda mitjana per habitant de 21.467 euros, seguida per Torres de Segre, amb 23.930 euros, i Isona i Conca Dellà, amb 24.378 euros. Lleida ciutat ocupa la desena posició de la llista provincial, amb una renda mitjana declarada de 31.697 euros, el que representa tot just un creixement de l’1,2% respecte a 2022. Per la seua part, Seròs és el municipi lleidatà que més ha augmentat la renda l’últim any, un 46%, fins als 30.570 euros de mitjana. A nivell estatal, ha estat el quart que més ha crescut.
En concret, a la demarcació de Lleida es van presentar 232.169 declaracions en la renda el 2023, on constaven uns ingressos mitjans de 29.861 euros, sent de nou el territori amb menor renda de tot Catalunya, on els ingressos mitjans s’eleven fins els 35.925 euros. Catalunya és la segona comunitat autònoma que presenta una renda més elevada, només darrere de Madrid (40.801 euros). Per la seua part, el territori d’Espanya que presenta una renda més modesta és Extremadura, amb 23.419 euros. La llista no inclou al País Basc ni Navarra, ja que no formen part del règim comú.
Pozuelo de Alarcón repeteix com el més ric d’Espanya
Pozuelo de Alarcón (Madrid) es va mantenir el 2023 com el municipi de més renda d’Espanya, amb uns ingressos declarats mitjans de 88.011 euros, un 3,15% més que l’any anterior, segons l’Agència Tributària. Després de Pozuelo, els municipis de més renda d’Espanya van ser el madrileny Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3% més) i el barceloní Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1% més), que escalen un lloc respecte a 2022. Localitats barcelonines també ocupen els llocs quatre, cinc i sis del rànquing. Són Sant Cugat del Vallès (66.073 euros), Matadepera (65.536 euros) i Alella (62.304 euros). A l’altre costat de la taula, el municipi malagueny de Benamargosa es va situar com el de menor renda de tot Espanya, amb una renda mitjana de 13.831 euros, seguit dels granadins Guardahortuna (14.339 euros), Colomera (14.507 euros) i Montejícar (14.528 euros).