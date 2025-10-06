La nova fira Agobiotech Forum de Lleida ja registra un 85% d’ocupació
El certamen se celebrarà al novembre i es presenta com el nou punt de trobada del sector agrotecnològic
Dos mesos abans de la primera edició de la nova fira Agrobiotech Innovation Forum, certamen dedicat al sector agrotecnològic que se celebrarà del 25 al 27 de novembre a Lleida, ja s’ha superat el 85% d’ocupació. Així s’assegura des de l’organització d’aquesta proposta que pretén prendre el relleu a la part professional destinada al sector agrícola que fins ara s’havia pogut veure a la Fira de Sant Miquel. Al nou fòrum s’hi preveu la participació de més de 250 empreses i l’assistència de 14.000 professionals vinculats a la cadena de valor agroalimentària del sud d’Europa. Serà una fira 100% professional amb un enfocament cap a la digitalització, la sostenibilitat i l’eficiència.
Una de les grans fites serà la presència conjunta de tot el sector del tractor, un fet inèdit en els darrers anys, juntament amb l’exhibició de la més alta tecnologia aplicada al sector primari: maquinària de precisió, robòtica, biotecnologia, gestió intel·ligent de l’aigua, energies renovables i bioeconomia.
La fira tindrà un espai estructura en sis grans àmbits: Maquinària i Tecnologia Agrícola, Producció Agrícola, Ramaderia, Aigua, Energia i Sostenibilitat i Bioeconomia. A més de la zona expositiva, el fòrum comptarà amb quatre àrees de conferències, una ‘Startup Arena’, espai de networking i demostracions tecnològiques en viu, amb l’objectiu d’esdevenir un aparador imprescindible per al futur del sector.
Agrobiotech Innovation Forum 2025 pren el relleu de la tradicional Fira de Sant Miquel de Lleida, que ja el setembre passat va canviar el format habitual passant a ser una fira enfocada al sector de la gastronomia de proximitat. Així, el nou certamen vol oferir una imatge i enfocament renovats que estan adreçats únicament a la part professional d’indústria i sector agrícola. La fira és organitzada per Fira de Lleida, amb el suport del Govern, la Paeria de Lleida, la Diputació de Lleida i la Cambra de Comerç.