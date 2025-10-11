AGRICULTURA
El president de Fruits de Ponent presenta la dimissió del càrrec
L’adeu, que encara no és efectiu, es produeix quan li quedava un any de mandat. Al sentir Benjamí Ibars que no té el suport unànime de la junta rectora
El president de la cooperativa Fruits de Ponent, Benjamí Ibars, ha presentat la dimissió quan encara li quedava un any de mandat al capdavant de l’entitat. Ibars va apuntar a SEGRE que es tracta d’un “relleu natural” en una situació “normal” d’una cooperativa en la qual és “la junta rectora la que decideix qui és el president”. En aquesta línia, va apuntar que havia parlat sobre la seua decisió amb la junta abans de presentar la dimissió que, de fet, encara no és efectiva. Benjamí Ibars no sentia que tingués plenament el suport de la junta rectora i amb la dimissió s’obre ara un procés estatutari per elegir qui serà el seu relleu.
L’encara president de la cooperativa fructícola, integrant amb Actel Grup del projecte Novacoop Mediterránea, ha remès una carta a tots els socis explicant la seua decisió i els seus motius. Segons ha pogut saber SEGRE, hi apunta que vol donar pas a noves persones.
Ibars, soci de la cooperativa Camp d’Alcarràs, va ser elegit president del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL, el desembre del 2021 en substitució de Sebastià Escarp, que deixava el càrrec després de vuit anys.
Josep Presseguer
El canvi en la presidència ben aviat se suma al ja anunciat en la gerència fa tot just dos setmanes, quan es va conèixer que el director general de la cooperativa, Josep Presseguer, serà el nou gerent del parc Agrobioetch de Lleida, ubicat a Gardeny. El consell d’administració del parc va acordar el seu nomenament per unanimitat, en una sessió extraordinària, i després d’un procés de selecció en el qual els aspirants van haver de superar tres fases establertes a les bases de la convocatòria. Rellevarà Miquel Aran, que deixa el càrrec per jubilació. Presseguer està encara atenent l’actualitat de Fruits de Ponent i acabant de tancar treballs i projectes abans de l’arribada del que serà el nou director general de la cooperativa.
Fruits de Ponent agrupa 180 famílies cooperatives, amb el cultiu de 2.500 hectàrees d’agricultura sostenible. Juntament amb Actel Group, ha creat Novacoop Mediterránea, que suma 100.000 tones de fruita fresca i garanteix subministrament els 365 dies de l’any.
A la campanya d’estiu, la companyia ha comercialitzat unes 80.000 tones, principalment de fruita de pinyol, xifra que augmentarà amb la comercialització de la fruita de tardor i hivern (poma i pera, principalment).