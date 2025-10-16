Unió de Pagesos planteja que el Canal d'Urgell es modernitzi d'una manera "òptima" a nivell tècnic i viable
El sindicat demana línies de crèdit de l’ICF, bonificacions fiscals en operacions de compravenda i exempció de taxes
Unió de Pagesos (UP) ha presentat aquest dijous al Govern diverses mesures per impulsar una modernització dels Canals d’Urgell “òptima i competitiva” a nivell tècnic i que, a més, no suposi una càrrega econòmica inassumible per als regants. El sindicat ha plantejat la possibilitat de crear unes línies de crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF) lligades a la modernització de regadius, amb un termini de retorn més llarg que les actuals i un tipus d’interès subvencionat de forma parcial o total. També beneficis com bonificacions fiscals en les operacions de compravenda i arrendament de finques, així com l’exempció de taxes i permisos d’obra associats al moblament interior de les finques.
El sindicat ha defensat aquestes propostes en una reunió amb representants de l’executiu català en la qual ha desgranat un programa amb propostes tècniques, fiscals i de governança per definir el futur d’aquests equipaments.
Hi ha propostes per millorar el Contracte Global d’Explotació (CGE) com ara la flexibilització del requisit d’inversió sobre un mínim del 30% de la superfície total de l’explotació, modificant aquest criteri pel d’un percentatge sobre la totalitat de les terres modernitzades segons el període i la superfície projectada.
També s’ha demanat prioritzar la puntuació en projectes de millorar del reg, així com en moblament interior de les finques. En la mateixa línia, el sindicat ha reivindicat l’aplicació de la llei 1/2025 de Fons Agrari i Ramader per tal d’augmentar el percentatge d’inversió subvencionable fins al 80%, així com establir un límit del volum total d’inversió diferenciat per Unitats de Treball Anual (UTA) i explotació. UP també ha instat a simplificar la burocràcia de tramitació dels expedients i a escurçar el temps de resolució de les sol·licituds.
El sindicat també ha demanat que es faciliti un redimensionament de les finques real i adaptat a les necessitats de les explotacions, un pas que considera necessari per garantir el millor resultat del pla de modernització. Una mesura, aquesta, pensada per optimitzar la concentració parcel·lària ordinària en zones amb acord majoritari – com a mínim del 51% dels propietaris o del 70% de la superfície del municipi – per simplificar la concentració privada d’entre dues i tres persones, per agrupar finques afectades per infraestructures i per promoure de permutes de finques rústiques amb incentius fiscals.
Per acabar, el sindicat ha instat Agricultura a rebaixar el percentatge actual del 60% que es requereix de regants adherits per impulsar una millora dels regadius, per, d’aquesta manera facilitar l’inici d’una modernització que aportarà valor a l’àmbit del canal, increment de l’eficiència i rendibilitat a les explotacions i una millora de l’impacte ambiental de la pagesia.