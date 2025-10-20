SEGRE

bonÀrea obre a Lleida ciutat un centre d'innovació per captar "talent tecnològic" de la UdL

El centre 'La Collita' permet treballar de forma 'híbrida' amb Guissona pot arribar a acollir fins a 40 persones

Autoritats visitant el nou centre de teletreball de bonÀrea a Lleida

Autoritats visitant el nou centre de teletreball de bonÀrea a LleidaOriol Bosch / ACN

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

bonÀrea ha obert a Lleida un centre d'innovació per al departament d'informàtica i noves tecnologies de la firma que té el seu centre d'operacions i màxima activitat a Guissona (Segarra). Segons el director general de bonÀrea, Jaume Alsina, el centre 'La Collita' té com un dels seus màxims objectius captar talent del sector de la informàtica a la Universitat de Lleida (UdL) i en concret a l'Escola Politècnica. 

El grup agroalimentari ja disposa d'un grup de 250 informàtics que treballen a Guissona. Alguns són de Lleida i ara podran treballar de forma "híbrida" des del local situat al passeig de Ronda de la capital del Segrià. L'espai pot acollir fins a 40 treballadors al mateix temps i disposa de zones comunitàries i sales de reunions.

bonÀrea s'ha fixat l'objectiu "d'apropar-se" a Lleida, on hi ha un "pool important de talent" a la UdL amb els estudiants de la Politècnica. Amb les noves instal·lacions que s'han inaugurat aquest dilluns, el grup agroalimentari vol captar aquest talent i oferir-li la possibilitat de treballar en un centre d'innovació. 

L'han batejat com 'La Collita' continuant així la filosòfica amb què fa uns anys van posar en marxa a Guissona un altre centre, que s'anomena 'La Llavor', i està adreçat a joves estudiants que es poden formar en àmbits de les noves tecnologies com la robòtica.

El local on s'ubica aquest nou centre ja havia acollit una Caixa de Guissona antigament i és propietat del grup. La reforma ha tingut un cost aproximat de 250.000 euros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking