El Govern retira la pujada de quotes per a autònoms del 2026
La nova proposta congela els trams més baixos i estableix increments simbòlics d'entre 2,5 i 14,75 euros mensuals per a la resta de treballadors per compte propi
El Ministeri d'Inclusió ha fet marxa enrere i ha retirat la proposta de pujada triennal de les quotes per als autònoms que havia generat una onada de crítiques. En el seu lloc, ha plantejat una alça prudent i només per al 2026 que comença amb la congelació per als trams més baixos i estableix pujades simbòliques d'entre 2,5 i 14,75 euros mensuals per a la resta de treballadors per compte propi.
El secretari d'Estat de Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, va explicar l'octubre de 2024 que, davant les crítiques generades dins i fora del diàleg social, es proposava donar un "pas més prudent pel 2026" amb increments que oscil·len entre l'1% i el 2,5% per als rendiments superiors als 1.166,7 euros i fins als 6.000 euros mensuals. Aquests increments equivalen a pujades molt per sota dels entre 11 i 207 euros que la proposta anterior recollia.
A més, es congelen les quotes de la taula reduïda, la d'aquells amb rendiments de fins a 1.166,7 euros mensuals, que abonaran entre 200 i 260 euros mensuals el 2026. El nou plantejament del Ministeri intenta aconseguir un consens almenys per al 2026, després que la proposta presentada la setmana anterior hagués generat multitud de crítiques.
Millores en protecció social
A més d'aquesta nova proposta de quotes, Suárez va indicar que es treballa en modificar alguns problemes detectats en la regularització de quotes del 2023 així com en la protecció social. Es vol actuar sobre el cessament d'activitat afavorint el reconeixement ràpid i homogeni de la prestació, així com millorar la prestació per naixement i per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. La previsió és tornar a reunir la taula de diàleg social properament.
Opinions dividides entre les associacions d'autònoms
Des de les associacions d'autònoms hi ha disparitat d'opinions. Mentre alguns com ATA semblen relativament satisfets amb les noves quotes, altres com UPTA demanen elevar-les més als qui més guanyen, aspecte en què coincideix UATAE, que a més reclama una rebaixa per als de menors ingressos.
El president d'ATA, Lorenzo Amor, ha advertit a Inclusió que, si vol que les recolzi, ha de millorar i avançar en l'equiparació de la protecció social del col·lectiu amb la dels assalariats. "Els qui diuen que cal cotitzar més per tenir més protecció social s'equivoquen" perquè "la protecció social és un dret", ha afegit Amor, reclamant subsidi per a majors de 52 anys o permisos per lactància, entre altres millores.
Per la seva banda, el secretari general d'UPTA, Eduardo Abad, ha valorat la congelació dels trams de cotització amb menors ingressos, però ha considerat que el Govern "ha perdut una gran ocasió perquè els trams de cotització alts tinguessin una pujada major".
Reacció dels sindicats i dels partits polítics
Els sindicats UGT i CCOO han qüestionat la nova proposta perquè només es cenyeix al 2026 i és poc ambiciosa, sobretot per als que tenen rendiments superiors. Pepe Álvarez, secretari d'UGT, ha assegurat que si els autònoms no avancen cap a un sistema de cotització per ingressos reals, la Seguretat Social tindrà una minva d'ingressos que a la llarga haurà de cobrir el Govern.
En l'àmbit polític, Sumar ha celebrat que els seus socis de Govern del PSOE els hagin "escoltat" i hagin "rectificat" la seva proposta sobre les quotes d'autònoms. "Benvingut el canvi de posició del ministeri d'Inclusió", va celebrar la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, l'octubre de 2024.
Podem ha anat més enllà i ha dit que si el Govern vol comptar amb els vots dels quatre diputats de la formació morada no pot haver-hi "res de congelació", i ha insistit que "la forma de fer sostenible el sistema és mitjançant la progressivitat".