EMPRESES
Les pimes volen que es retardi al 2028 la factura electrònica
El 75% del comerç encara no s’ha adaptat. Pimec estima en uns 6.000 euros el cost per a un establiment
El comerç i el turisme de Catalunya demanen una moratòria mínima de dos anys, fins al 2028, en l’aplicació obligatòria del sistema VeriFactu que permeti a les pimes dels sectors adaptar-se a la facturació electrònica sense risc per a la seua viabilitat econòmica. La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, va explicar que l’adaptació al sistema VeriFactu “no es pot fer de manera precipitada ni desconnectada de la realitat quotidiana del comerç local, format majoritàriament per microempreses i persones autònomes amb recursos humans i econòmics molt limitats”.
Segons una enquesta de Pimec, un 75,6% dels petits comerços encara no disposen de sistemes de facturació electrònica. A més, existeix una “elevada proporció” de comerciants que “tot just coneixen el sistema o tenen dubtes” i assegura que en alguns casos els costos per adaptar-s’hi superen els 6.000 euros.
Per la seua part, el president de Pimec Turisme, Carlos Rabaneda, va dir que “no qüestionem l’objectiu del sistema, sinó que en reclamem una aplicació flexible, gradual i amb suport real perquè puguem avançar cap a la digitalització sense expulsar ningú del mercat”. Va recordar que el 98% del sector turístic i de restauració a Catalunya està format per autònoms i microempreses que “ja carreguen dificultats després de la pandèmia”.