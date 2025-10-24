La taxa d'atur a la província de Lleida puja al 6,29% en el tercer trimestre, segons l'EPA
La demarcació registra 15.200 aturats, 2.900 més que al trimestre anterior
La taxa d'atur ha pujat al 6,29% a la demarcació de Lleida durant el tercer trimestre de l'any en comparació amb el segon trimestre, quan estava al 5,17%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest divendres per l'INE. La xifra de persones ocupades se situa en 226.300, tot just un centenar més que el trimestre anterior, però 14.900 més que durant el mateix trimestre de l'any passat. Pel que fa als aturats, al conjunt de comarques lleidatanes n'hi ha 15.200 de registrats, 2.900 més que al segon trimestre, però 600 menys que durant el mateix trimestre de 2024. L'agricultura i la construcció lideren l'increment d'ocupació en l'últim any al territori en detriment de la indústria.
Per sectors, el de serveis continua liderant el rànquing d'ocupats a la demarcació amb 146.500 persones, cosa que representa el 64,8% dels que hi ha a la demarcació. Aquest sector, però, perd pes, ja que un any enrere concentrava el 68,3% de l'ocupació. L'EPA indica que al setembre aquest sector perd 3.400 ocupats respecte al juny, tot i que continua millor que el setembre de 2024, quan donava feina a 144.400 persones.
Al tercer trimestre l'augment d'ocupació s'ha traslladat gairebé tot a l'agricultura, coincidint amb els mesos forts de la campanya de la fruita. En concret, el primer sector ha guanyat 4.400 ocupats respecte al juny i fins a 7.400 ocupats respecte al tercer trimestre del 2024. L'agricultura ja suposa el 9,1% del nombre d'ocupats a la demarcació de Lleida gairebé tres punts més que el setembre de 2024.
Per la seua banda, la construcció ha passat en un any de tenir 19.100 ocupats a 26.000, una xifra que representa l'11,5% del nombre d'ocupats de la província de Lleida. Tot i això, cal tenir en compte que el creixement d'aquest sector s'ha refredat durant l'estiu, ja que tan sols ha sumat un centenar d'ocupats respecte del segon trimestre.
La indústria continua amb tendència a la baixa, amb una lleugera pèrdua d'ocupació. Al setembre aquest sector ocupava 33.100 persones a la demarcació de Lleida, 1.100 menys que al segon trimestre i 1.700 menys que el tercer trimestre de 2024. Això fa que el sector industrial perdi força i representi al setembre el 14,6% del nombre d'ocupats, dos punts menys que un any enrere.
La taxa d'atur repunta al tercer trimestre, però és més baixa que fa un any
La taxa d'atur a la demarcació de Lleida puja per segon trimestre consecutiu. Després d'haver tocat fons al primer trimestre amb un indicador del 3,61%, al segon trimestre va créixer fins al 5,17% i al tercer ha tornat a enfilar-se fins al 6,29%, segons l'EPA. Tot i això, la taxa d'atur de la província de Lleida es manté per sota de la del tercer trimestre de 2024, quan va assolir el 6,97%.