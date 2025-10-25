LABORAL
Lleida guanya 14.900 ocupats en un any i l’atur cau en 600 persones
Segons l’EPA del tercer trimestre, que situa la taxa de desocupació en el 6,29%, la cinquena més baixa de tot l’Estat. L’agricultura, la que més treballadors guanya
La província de Lleida va tancar el tercer trimestre d’aquest any amb 226.300 ocupats, un centenar més que amb els que comptava a finals de juny, però 14.900 més que en el mateix trimestre del 2024. Per la seua part, el nombre d’aturats, que va pujar en 2.900 respecte al segon trimestre, va descendir en 600 persones en comparació amb el mateix període de l’any anterior, fins a situar-se el total en els 15.200, segons es desprèn de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això situa la taxa d’atur a la demarcació en el 6,29%, sis dècimes per sota de la registrada entre juliol i setembre de l’any passat i la cinquena més baixa a nivell estatal.
Per sectors, l’augment d’ocupació durant el tercer trimestre es va traslladar principalment a l’agricultura, coincidint amb els mesos forts de la campanya de la fruita. El primer sector va guanyar 4.400 ocupats respecte al juny i fins a 7.400 més si es compara amb el tercer trimestre del 2024. L’agricultura ja suposa el 9,1% del número d’empleats a la demarcació, gairebé tres punts més que el setembre del 2024.
Per la seua part, la construcció ha passat en un any de tenir 19.100 ocupats a 26.000, una xifra que representa l’11,5% dels empleats a la província. Tot i així, cal tenir en compte que el creixement d’aquest sector es va refredar durant l’estiu, ja que tan sols va aconseguir sumar un centenar de treballadors respecte del segon trimestre. La indústria va continuar amb tendència a la baixa, amb una lleugera pèrdua d’ocupació. Al setembre aquest sector ocupava 33.100 persones a la demarcació de Lleida, 1.100 menys que en el segon trimestre i 1.700 menys que el tercer trimestre del 2024. Això fa que el sector industrial perdi força i representi el 14,6% del número d’empleats, dos punts menys que un any enrere. Els serveis són els que continuen liderant l’ocupació a la província, amb 146.000 empleats, el 64,8% del total. Encara que entre juliol i setembre va perdre 3.400 treballadors en comparació amb juny, compta amb 2.100 més que fa un any.
Els empresaris alerten de “signes de fatiga” del mercat laboral
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, va alertar ahir sobre el “preocupant desajust” entre el creixement de l’economia catalana i el comportament del mercat de treball. Així ho va manifestar al conèixer-se les dades de l’Enquesta de Població Activa, que revela que l’atur a Catalunya va pujar en 3.800 persones durant el tercer trimestre del 2025 respecte al trimestre anterior (+1,1%) i la taxa d’atur es va situar en el 8,18%.
Els sindicats demanen mesures per poder arribar a la plena ocupació
CCOO i UGT van celebrar ahir el nou rècord en ocupació a Catalunya, que va assolir en el segon trimestre els 3,95 milions, la qual cosa representa un augment del 0,15% en termes intertrimestrals i un repunt del 2,32% si es compara amb el mateix període del 2024, però van advertir que el lleuger repunt de l’atur i la situació de dones i aturats de llarga durada demostren que existeixen “deures importants pendents” al mercat laboral.
CCOO va destacar que cada vegada s’està “més a prop de l’objectiu de la plena ocupació” i va interpel·lar tots els poders públics a “fer tots els possibles” per aconseguir-ho, abordant la reforma del teixit productiu per potenciar les activitats amb més valor afegit. UGT, per la seua part, va reclamar augmentar el pressupost del Pacte Nacional per la Indústria per arribar als 1.000 milions anuals i aprovar nous pressupostos. Ambdós van lamentar les “diferències” que existeixen entre homes i dones al mercat laboral i van reclamar abordar aquest conflicte per “reduir i acabar eliminant les desigualtats”. Així mateix, van demanar mesures per acabar amb l’atur de llarga durada, situació que afecta el 40% dels aturats.