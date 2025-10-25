PORCÍ
Premis a la innovació i al talent aplicats a l’explotació porcina
Més d’un centenar de veterinaris del Grup Vall Companys opten als premis INNOVA. Destinats a l’eficiència, el benestar animal i la sostenibilitat
El Grup Vall Companys ha celebrat aquesta setmana, a la Finca Prats, la segona edició dels Premis INNOVA, una iniciativa destinada a promoure el progrés, l’eficiència i el creixement compartit en l’àmbit de la criança porcina. Els protagonistes han estat els veterinaris del Grup, que han presentat les seues propostes més innovadores per afrontar els reptes del sector. Durant dos jornades, més de 100 professionals han exposat un total de 25 projectes desenvolupats a les granges de porcí que el grup té repartides per tot l’Estat.
Les iniciatives, fruit de mesos de treball i anàlisi sobre el terreny, comparteixen un mateix objectiu: transformar el coneixement tècnic i l’experiència diària en millores tangibles que contribueixin a una producció més eficient, responsable i sostenible.
El jurat ha reconegut amb el primer premi, dotat amb 3.000 euros, al projecte VallChat, desenvolupat conjuntament pels equips d’engreix i IT del Grup Vall Companys. Segons va explicar Pedro Hérnandez, un dels seus desenvolupadors, aquesta iniciativa introdueix una eina mòbil que, a través de la intel·ligència artificial, millora la comunicació i la gestió interna a les granges en temps real entre els equips tècnics. El segon premi, amb 2.000 euros, ha recaigut en el projecte WindApp de Jesús Bravo, que ha desenvolupat una aplicació que ajuda els tècnics poder ajustar la ventilació de les granges.
D’altra banda, el tercer premi, amb 1.000 euros, ha estat per a Resiliència PRRS a través del semen, de Rubén Calvo i Antonio Martínez, amb el qual es determina quins pares aporten els gens amb més resistència a les malalties.
Segons va explicar Anna Barbé, responsable del Campus Farm del Grup Vall Companys i coordinadora dels Premis INNOVA, “aquesta iniciativa vol donar veu i reconeixement a les idees que naixen del dia a dia dels nostres professionals”. Segons el grup, amb aquesta segona edició, el programa INNOVA es consolida com un referent d’innovació col·laborativa, on les bones pràctiques i l’intercanvi d’experiències es converteixen en motors de progrés i sostenibilitat per al conjunt del sector primari.