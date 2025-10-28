IMMOBLES
La compravenda de finques rústiques es dispara més d’un 25% a Lleida
Entre gener i agost es van registrar 2.543 operacions, la tercera xifra més alta per a aquest període. Les herències copen gairebé la meitat del total de transmissions
Entre el gener i l’agost d’aquest any la província de Lleida va registrar un fort repunt en la compravenda de finques rústiques, amb un total de 2.543 operacions, que suposa un increment de més del 25% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, i la tercera xifra més alta de la sèrie històrica, després de la del boom immobiliari del 2007, just abans que esclatés la bombolla, quan se’n van vendre 2.841, i l’auge experimentat el 2021, just després de la pandèmia de la covid-19, quan l’interès per les propietats rurals es va disparar, amb 2.783 compravendes. Així es desprèn de les últimes dades de transmissions publicades aquesta setmana per l’Institut Nacional d’Estadísitca (INE). Aquest augment s’atribueix a una recuperació del mercat, especialment colpejat pels problemes registrats pel camp amb la sequera del 2023, que va portar a enfonsar aquest tipus d’operacions durant aquell any i també el 2024.
Aquest auge de les compravendes de terrenys rurals pot explicar-se, també segons apunten els experts, per diversos factors. Un és la falta de relleu generacional al camp. Molts propietaris són majors de 65 i, davant de la falta d’una nova generació que es faci càrrec de les terra, opten per vendre. En aquesta situació es troben també aquells que hereten una finca i opten per posar-la en venda al no voler o poder fer-se’n càrrec, la qual cosa augmenta l’oferta. El segon seria la demanda dels inversors, ja que fons, empreses agroalimentàries i particulars veuen en el sòl rústic una oportunitat de rendibilitat estable, atès que el valor mitjà per hectàrea a Lleida és competitiu davant d’altres províncies.
Segons la taxadora Tinsa, el valor del sòl agrari va augmentar el 2023, malgrat les condicions climàtiques i econòmiques adverses. La revalorització es concentra sobretot a les finques amb accés a aigua i en els cultius amb possibilitats de transformació.
A banda de les compravendes, en els vuit primers mesos del 2025 la major part de les transmissions de finques rústiques es van portar a terme mitjançant herències, un total de 3.267, gairebé la meitat del total de les registrades a la demarcació (47,37%). Així mateix, es van registrar 139 donacions, 31 permutes i 917 operacions d’una altra naturalesa. Amb totes aquestes modalitats, entre gener i agost d’aquest any es van transmetre un total de 6.897 finques rústiques, un 27% més que un any abans.