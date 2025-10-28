EMPRESARIAT
Garamendi denuncia que el “diàleg social està anant a l’UVI”
El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va denunciar ahir la “inseguretat” que transmet el ministeri de Treball, especialment per a les petites empreses, i va insistir que els empresaris no s’asseuran a la taula de l’acomiadament perquè parteix d’una premissa “que és falsa”. “El diàleg social està anant a l’UVI”, va advertir. “Se’ns convida a una taula [d’acomiadaments] i fins i tot en aquesta taula s’ha dit que, a més, es plantegi el que diuen els sindicats. És incomprensible. Fins i tot el Govern hauria de portar una proposta”, va criticar. Segons va dir, el Tribunal Suprem ha dictat sentència dient que Espanya compleix tant la Carta Social Europea com també tots els plantejaments de l’Organització Internacional del Treball (OIT). Va assegurar que continuaran dialogant i parlant del que calgui, encara que va reconèixer que se senten enganyats “un dia sí l’altre també”, al saltar-se el Govern pactes.