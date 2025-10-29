SEGURETAT
La pensió mitjana a Lleida puja un 4,8% a l’octubre, fins als 1.189 €
La de jubilació arriba als 1.359,56 euros, 184 menys que a Catalunya i 150 que la mitjana estatal. La despesa en pensions s’eleva més d’un 6% a l’Estat
La pensió mitjana de jubilació es va situar en els 1.359,56 euros a l’octubre a la província de Lleida i va beneficiar 65.618 persones, segons dades del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades ahir. La prestació és 184,48 euros inferior a la mitjana catalana i fins a 150,51 euros menor que l’estatal.
Per una altra banda, la pensió mitjana a Lleida, amb 104.421 beneficiats i que comprèn la quantia de les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i favor de familiars), va augmentar un 4,88 per cent anual, fins als 1.189,86 euros. La prestació per viudetat es va situar en els 822,56 euros i va beneficiar 23.696 lleidatans.
A Catalunya, la pensió mitjana de jubilació es va situar en els 1.544,04 euros a l’octubre (+4,37%), amb 1.201.016 perceptors. Mentrestant, la pensió mitjana catalana també va augmentar un 4,38% anual, fins als 1.365,04 euros. La prestació per incapacitat permanent es va situar en els 1.326,71 euros i va beneficiar 168.357 catalans.
Per la seua part, la de viudetat ha estat de 952,49 euros i l’han rebut 389.288 persones; la d’orfandat en els 518,41 euros i l’han percebut 50.521 persones i la de favors a familiars de 856,44 euros, que han rebut 1.419 persones.
En el conjunt de l’Estat, la Seguretat Social ha destinat aquest mes d’octubre la xifra rècord de 13.675,8 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, gairebé un 6,05% més que en el mateix mes del 2024.
La nòmina d’octubre incorpora la revalorització de les pensions aprovada per a aquest any, del 2,8% amb caràcter general, i d’entre el 6% i el 9% per a les pensions mínimes.
Gairebé tres quartes parts de la nòmina de pensions contributives d’octubre van correspondre a pensions de jubilació, amb un import global de 9.999,2 milions d’euros, un 6,01% més que l’octubre del 2024.
La pensió mitjana del sistema de la Seguretat Social va assolir els 1.315,3 euros mensuals a l’octubre, la qual cosa representa un augment del 4,4% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Per la seua part, la pensió mitjana de jubilació, que perceben més de dos terços del total de pensionistes (6,6 milions de persones), es va situar a l’octubre en 1.510,1 euros mensuals, un 4,3% més que el mateix mes del 2024. El 59,1% de les persones que perceben la pensió de jubilació com a prestació principal són homes.